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    • Ekonomi
    • 27.05.2022 23:45
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    • 27.05.2022 23:45
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    Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? TC Kimlik no ile destek sorgulama!

    2022 buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022?

    Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve çiftçilerin rahatça üretim yapmasını isteyen devlet, yardımlarını artırıyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? İşte merak edilenler!

    BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Buzağı destekleme ödemeleri için takvim son dakika olarak açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek yeni dönem açıklamalarına takvim.com.tr'den üzerinden ulaşabilirsiniz...

    ÖDEMELER HESAPLARDA

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ödemelerine yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 1 milyar liralık destek ödemelerine bugün (22 Nisan 2022) itibariyle başladı.



        Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

        Kirişci sosyal medya hesabından, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

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        Haberler Ekonomi Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? TC Kimlik no ile destek sorgulama!
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