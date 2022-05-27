Bitexnova battı mı, kapandı mı? Bitexnova neden alım satım yapılamıyor? Bitexova adını neden değiştirdi? Para çekememe sorunu

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz hafta İstanbul'da iki genç, bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada, işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakılmıştı. Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin, hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu.

Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada "Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" mesajını gören gençler, hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç, haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı.

Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık bir yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.