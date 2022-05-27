Bitexnova battı mı, kapandı mı? Bitexnova neden alım satım yapılamıyor? Bitexova adını neden değiştirdi? Para çekememe sorunu

Bitexnova battı mı, kapandı mı? Bitexnova neden alım satım yapılamıyor? Bitexnova adını neden değiştirdi? soruları gündemde yer alıyor. Thodex ve Vebitcoin mağdurlarına yenileri mi eklendi? Son dakika haberine göre 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova'nın kullanıcıları paralarını çekemiyor, bazılarının da hesapları kapatılıyor. Sosyal medya ve internette artan şikayetler sonrası Bitexnova hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.
BİTEXNOVA NEDEN ALIM SATIM YAPILAMIYOR, BATTI MI?
1 hafta önce adını Bitexova olaran değiştiren ve 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Yüzlerce kişinin parasını çekememekten şikayetçi olduğu ileri sürüldü.
Sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olan kripto para borsanda Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.
Yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia etti.
UZMANLARDAN UYARI!
Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor.
Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.