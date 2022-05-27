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    • Ekonomi
    • 27.05.2022 12:06
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    • 27.05.2022 12:07
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    Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammında son durum! 6 bin 848 TL...

    Asgari ücrete zam ile ilgili son dakika haberleri her gün peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. Çelik daha önceki açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ dedi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz zammında son durum!

    takvim.com.tr
    2022 Temmuz zammında son durum! En düşük 6 bin 848 TL...

    Asgari ücret zammı pek çok vatandaş doğrultusundan son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene belirli tarihlerde yaptığı toplantıların sonrasında yeni senede geçerli olan asgari ücret tutarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 senesi tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz zammında son durum!

    ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair mühim değerlendirmelerde bulundu. Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Bunu Çalışma Bakanımız derli toplu olarak açıklıyor. Düzenleme gerçekleştirdikten sonra anında bir çalışma başlamıyor. AK Parti yönünden emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen istekleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi amacıyla stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların vakitlaması içeriklendirilmesi şimdilik Çalışma Bakanlığı doğrultusundan hangi takvimde yapıyorlar, onlar amacıyla bir şey söylemek amacıyla erken. Onlar olgunlaştığı vakit bizdeki verileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki detaylı sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

    2022 TEMMUZ ZAMMINDA SON DURUM

    Bir süredir giderek artış gösteren enflasyon ve buna bağlı olarak da gündelik yaşama yansıyan zam oranları, temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zammın uygulanacağı hususun kulislerde dile getirilmesine neden oldu.

    Her yıl sonucunda toplanan asgari ücret komisyonu, yıllık enflasyon bilgilerine göre yeni devresinin asgari ücret zammına karar vermektedir. Bu yıl, başka yıllara miktar ile daha süratli çoğalan enflasyon ve giderek daha da kötüleşen başka ekonomik veriler, temmuz ayında ikinci bir zammın gelebileceğinin konuşulmasına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasından sonra mümkün bir asgari ücret zammı konusu ile ilgili hesaplamalar yapan uzmanlar, enflasyon verisinin bu durumu ile bile asgari ücreti 6 bin 848 TL'ye yükseltebileceğini açıkladılar.

        ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam eder iken gündeme dair mühim açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, 'Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın yaşam koşulları bizim partimizin her vakit gündemindedir.' dedi.

        Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı bildirimde 'Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Tüm ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri dönem dışı bıraktık. Bu yıl gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını denetim altında yürütüyor.

        Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye endüstri üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak dayanıklı temellere dayanıyor.' demişti.

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin hali da ele alınacak" açıklamasını yaptı.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammında son durum! 6 bin 848 TL...
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