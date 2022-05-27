Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammında son durum! 6 bin 848 TL...

Asgari ücret zammı pek çok vatandaş doğrultusundan son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene belirli tarihlerde yaptığı toplantıların sonrasında yeni senede geçerli olan asgari ücret tutarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 senesi tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz zammında son durum!
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair mühim değerlendirmelerde bulundu. Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Bunu Çalışma Bakanımız derli toplu olarak açıklıyor. Düzenleme gerçekleştirdikten sonra anında bir çalışma başlamıyor. AK Parti yönünden emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen istekleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi amacıyla stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların vakitlaması içeriklendirilmesi şimdilik Çalışma Bakanlığı doğrultusundan hangi takvimde yapıyorlar, onlar amacıyla bir şey söylemek amacıyla erken. Onlar olgunlaştığı vakit bizdeki verileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki detaylı sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." yanıtını verdi.
2022 TEMMUZ ZAMMINDA SON DURUM
Bir süredir giderek artış gösteren enflasyon ve buna bağlı olarak da gündelik yaşama yansıyan zam oranları, temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zammın uygulanacağı hususun kulislerde dile getirilmesine neden oldu.
Her yıl sonucunda toplanan asgari ücret komisyonu, yıllık enflasyon bilgilerine göre yeni devresinin asgari ücret zammına karar vermektedir. Bu yıl, başka yıllara miktar ile daha süratli çoğalan enflasyon ve giderek daha da kötüleşen başka ekonomik veriler, temmuz ayında ikinci bir zammın gelebileceğinin konuşulmasına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasından sonra mümkün bir asgari ücret zammı konusu ile ilgili hesaplamalar yapan uzmanlar, enflasyon verisinin bu durumu ile bile asgari ücreti 6 bin 848 TL'ye yükseltebileceğini açıkladılar.