Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası kimliği ile başvuran herkese 15.000 TL veriyor

Yeni dönemde geliştirmiş bulunduğu çiftçi destek paketleri ve başka kredi hizmetleri ile vatandaşlar doğrultusundan yakın takibe alınmış olan Ziraat Bankası, bu kez de çocuğunun ya da çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına desteğe gereksinim duyan anne ve babalara nakit hizmeti sunacağını bildirdi. Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi başlığı altında geliştirmiş bulunduğu fakat eğitim masrafları amacıyla de kullanılmasına izin vermiş bulunduğu eğitim kredisi kampanyasının azami vade adedi 36 ay olarak belirlendi. Banka, alakalı hizmetinin ortalama faiz oranını ise yüzde 1,94 olarak belirledi. Bu bilgiler karşılığında çekilecek olan 15 bin TL'lik kredinin aylık taksit ödemesi 619,94 TL olarak hesaplandı.