🚭SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! Sigaraya zam geldi mi? Mayıs 2022 zamlı BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları! En ucuz sigara...

🚭SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! Güncel sigara fiyatları gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl sigaraya toplamda 3 kez zam uygulanmıştı. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış olmuştu. Sosyal medyaya zaman zaman sigaraya yeni bir zam geleceği iddiaları ortaya atılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da BAT, Philip Morris, JTI grubu sigaralarının güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam mı gelecek? En ucuz sigara ne kadar olacak? İşte Mayıs 2022 zamlı BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları!