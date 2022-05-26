🚭SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! Sigaraya zam geldi mi? Mayıs 2022 zamlı BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları! En ucuz sigara...

🚭SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! Güncel sigara fiyatları gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl sigaraya toplamda 3 kez zam uygulanmıştı. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış olmuştu. Sosyal medyaya zaman zaman sigaraya yeni bir zam geleceği iddiaları ortaya atılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da BAT, Philip Morris, JTI grubu sigaralarının güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam mı gelecek? En ucuz sigara ne kadar olacak? İşte Mayıs 2022 zamlı BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya zam gelmedi. Sigara fiyatları için güncel fiyat listesi şöyle:
MAYIS 2022 BAT, PHİLİP MORRİS, JTI SİGARA FİYATLARI
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Winston: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Lark: 26,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL