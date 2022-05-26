Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.05.2022 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2022 10:45
    ABONE OL

    Merkez Bankası Mayıs faiz artışı olur mu? Dolar, altın düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Nisan ayında Merkez Bankası fazileri yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası Mayıs faiz artışı olur mu? Dolar, altın düşer mi, yükselir mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Mayıs faiz artışı olur mu? Dolar, altın düşer mi, yükselir mi? İşte tüm merak edilenler!

    MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

    Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

    Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4 düzeyinde korundu.

    TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

        NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıktı.

        2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.

        PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.

        FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ GELİR Mİ?

        Gördüğümüz kadarıyla yarınki toplantıdan faiz artırım kararı ya da faiz azaltım kararından ziyade bekle gör politikasının yeniden faizlerde bir değişime gidilmeyeceğini göstermektedir. Yaz aylarıyla birlikte nispi de olsa enflasyonda gevşeme beklentisi bu ayki toplantıda da daha ziyade Merkez Bankası'nın pas geçeceği yönünde beklentileri artırmıştır.

        Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkerz Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamalar özellikle gelişen enflasyon ışığında Fed'in yıl sonuna doğru faiz artışlarına ara verebileceği beklentisi hem altının yönünü yukarı çevirmiş hem de dolar endeksini 101.5 seviyelerine kadar geriletmiştir.

        Merkez Bankası da bir taraftan iç piyasadaki enflasyon gelişmelerini diğer taraftan küresel konjonktürdeki gelişmeleri göz önüne aldığında çok yüksek ihtimalle bu ayki toplantısında da faiz indirimi ya da artırımı yönünde karar vermeyecektir.

        "PİYASALAR İÇİN SÜRPRİZ OLMAYACAK"

        Ancak yıl sonuna doğru Fed'in faiz artışlarına ara verebileceği beklentisi, diğer taraftan 3. çeyrek itibarıyla ECB'nin de faiz artıracağı beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli unsur olmuştur. Bu beklentinin gerçekleşme olasılığı arttıkça altının yönü de yukarı olacaktır. Çok muhtemeldir ki bu beklenti gerçekleşirse yıl sonuna doğru 2 bin 100 dolar seviyelerini geçen altın piyasalar için sürpriz olmayacaktır.

        Ancak küresel piyasalarda dolar endeksi gerilerken iç piyasada dolar kurunun artmasıyla birlikte kısmi de olsa altının ons fiyatının yönünü yukarı çevirip 1860 dolar seviyelerine kadar yükselmesiyle birlikte gram altın 966 lira seviyesini aşmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki kurdaki ani çekilmeler de gram bazlı altın fiyatının ani düşüşler yaşaması da olabilecek bir unsurdur."

        Şu anda Merkez Bankası'nın önden bir yönlendirme henüz yapmadığını belirten Ekonomist Taner Özarslan ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artan döviz kurları risk primi (CDS) yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası bankaları yüzde 14 politika faiziyle fonlamaya devam ediyor.

        Merkez Bankası genel olarak faiz hareketlerinden önce sözlü bir yönlendirmede bulunuyor. Şu anda henüz bu tür bir açıklama olmadığı için yarınki toplantıda da bir faiz kararı değişikliği beklenmiyor. Her ne kadar faiz artırımının ekonomik olarak gerekli olduğu beklentimiz değişmese de.

        YIL SONUNA DOĞRU FAİZ ARTIŞI OLABİLİR Mİ?

        Muhtemelen olur. Zayıflayan Türk lirası, artan risk primi ve dünya merkez bankalarının faiz artırımı tercihini hızlandırması ile Merkez Banka'mız da bir şekilde faiz artırma yoluna girecektir.

        Faiz artışından çok sonraki dönemde ne yapılacağı önemli. Faiz ile enflasyon arasında büyük bir fark bulunuyor. Önemli olan enflasyonu dizginleyecek faiz politikası ne olacak ve nasıl bir plan dahilinde enflasyon düşürülecek. Piyasanın buna ikna olması, Hazine tahvilleri başta olmak üzere uzun vadeli planların buna göre yapılması gerekiyor.

        Faizi artırmak tek başına çözüm değildir. Önemli olan enflasyonu düşürecek bir sıkı para politikası uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine karar vermektir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suriye’nin kuzeyine olası operasyon masada!
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası Mayıs faiz artışı olur mu? Dolar, altın düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
            SON DAKİKA