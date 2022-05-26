Luna coin Airdrop yapacak. Airdrop yapmanın dikkat çekici ve takipçi toplayan bir yöntem olarak uygulandığı biliniyor. Bu sayede çok sayıda kullanıcıya ulaşarak daha fazla para kullanımı sağlanıyor. Son olarak Facebook'un Libra isimli kripto parası için airdrop uyguladığı ve ekosistem oluşturmak için insanlara az miktarlarda para dağıttığı ortaya çıkmıştı. Peki Luna 2.0, Luna Classic ve Luna Airdrop nedir? Luna Airdrop yapmak nedir? Airdrop olan coin ne olur?
LUNA 2.0, TERRAR LUNA CLASSİC NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Luna Coin, kripto para piyasasına Luna 2.0, Luna Classic ile yeniden dönme kararı aldı. Binance'nin onayladığı Terra Luna 2.0 27 Mayıs tarihinde kurulacak.
AİRDROP YAPMAK NEDİR?
Airdrop, bir kripto para belirteci veya paranın, genellikle ücretsiz olarak çok sayıda dijital cüzdana dağıtılmasıdır. Airdrop'lar öncelikle dikkat çekmenin ve yeni takipçiler kazanmanın bir yolu olarak uygulanmakta, bu da daha büyük bir kullanıcı tabanı ve daha geniş bir para kullanımı ile sonuçlanmaktadır.
Airdrop'lar, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli bir blockchain tabanlı para biriminin mevcut sahiplerini kendi para birimlerinde veya projelerinde devreye sokarak ağ etkisinden yararlanmayı hedeflemektedir.
Facebook da kendi dijital para birimi olan Libra ile airdrop olarak adlandırılan şeyi gerçekleştirdi ve ekosistemini başlatmak için küçük miktarlarda parayı (insanlara) ücretsiz olarak dağıttı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulama, vergi yükümlülükleri ve bunların gelir veya sermaye kazancı olup olmadığı konusu gündeme gelmiştir. Öte yandan ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Cool Valley Belediye Başkanı Jayson Stewart, 2021'de Bitcoin AirDrop'u yapmaya hazırlandıklarını açıkladı. AirDrop ile şehirdeki 500 hanenin her birine bin dolar değerinde Bitcoin verilecek.