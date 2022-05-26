Emlak vergisi ilk taksit için son tarih belli oldu! Kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür? Emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek?

Bazı konut sahipleri için emlak vergisinde sıfır oran dikkate alınıyor, vergi istenmiyor. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Ayrıca mülk sahibinin (İşsizler, ev hanımları...) gelir elde etmiyor olması da diğer bir kriter. Emekli maaşı dışında gelir yoksa yine muafiyetten yararlanılabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajı yine devam ediyor.

Engelliler, şehit yakınları ve gaziler de tek konut muafiyetinden yararlanabiliyor. Bazı işyerleri için de emlak vergisi muafiyeti var. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tabi.