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    • Ekonomi
    • 26.05.2022 08:07
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    • 26.05.2022 08:07
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    Emlak vergisi ilk taksit için son tarih belli oldu! Kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür? Emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek?

    Emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek? Emlak vergisi ilk taksit amacıyla son tarih belli oldu! Kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Mülk sahipleri Mayıs ayı ile eş güdümlü emlak vergisinin hangi tarihe kadar yatırılması gerektiğini, kimlerin ödemekle yükümlü olduğunu ve nereden ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek?

    Tüm illerden yüzbinlerce vatandaşlar Mayıs ayının yaşandığı şu günlerde emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Mülk sahibi kişileri yakından ilgilendiren, yılda iki kez ödenen emlak vergisi ilk taksit için son tarih belli oldu. Ödemeyi yapacak olanlar nereden ve nasıl ödeneceğine dair bilgileri merak eder oldu ve detayları öğrenmek istiyor. Peki kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür? Emlak vergisi ne kadar 2022?

    EMLAK VERGİSİ 2022 NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emlak vergisi her yıl tek veya iki taksit halinde ödenir. İlk taksit yılbaşından başlayarak mayıs ayının sonuna kadar ödenebilir. İkinci taksit ise kasım ayının sonuna kadar ödenebilir. İki eşit ödeme yapmayı beklemeden tek taksitle de yıllık verginizi ödeyebilirsiniz. Her yıl metrekare tutarlarında değişiklik olabileceği için güncellenmiş tutarları mutlaka kontrol edilmelidir.

    Emlak vergisi ödemeleri için son gün 31 Mayıs 2022

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    EMLAK VERGİSİ NEDİR?

    Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince taşınmazlardan yıllık olan dolaysız bir vergidir. Bu vergi, 1986 yılından beri belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.

    Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar. Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor.

    Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemezler.

        VERGİDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

        Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın haberine göre geçen yıl takdir komisyonları yine mülklerin arsa m2 değerlerini (gelecek) dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) için belirlediler. 2022 emlak vergisi, bu yeni değerler üzerinden hesaplanarak ödenecek. Sonraki üç yılda (2023, 2024 ve 2025) ise bu kez (2022 değerinin üzerine) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak mülklerin vergi değerleri her yıl yeniden belirlenerek emlak vergisi ödemeleri yapılacak.

        Emlak vergisi süresinde ödenmediğinde, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı ilave edilmiş olarak mülk sahipleri maliyet yüklenmiş olacaklar.

        2022'de satın alınan mülkün emlak vergisini alıcı ödemiyor, satıcı ödüyor. Alıcının ilk yıl sadece belediyeye bildirim yükümlülüğü zorunlu. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2023'de başlar.

        Bazı konut sahipleri için emlak vergisinde sıfır oran dikkate alınıyor, vergi istenmiyor. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Ayrıca mülk sahibinin (İşsizler, ev hanımları...) gelir elde etmiyor olması da diğer bir kriter. Emekli maaşı dışında gelir yoksa yine muafiyetten yararlanılabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajı yine devam ediyor.

        Engelliler, şehit yakınları ve gaziler de tek konut muafiyetinden yararlanabiliyor. Bazı işyerleri için de emlak vergisi muafiyeti var. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tabi.

        Muafiyetin uygulanması sırasında bazı özellikli durumlarda mülk sahipleri tereddütler yaşayabiliyor.

        Emlak vergisi muafiyetine ilişkin okurlarımızdan çok sayıda sorular da iletiliyor: Hisseli konutta avantaj nasıl uygulanıyor? Eşim çalıştığında muafiyet kalkıyor mu? Evimi kiraya verdim ben de kiraya oturuyorum, muafiyetten yine de yararlanabilir miyim? Tek konutumdan hariç bir de arsam var, muafiyetten yararlanabilir miyim? Bu soruların ve merak edilen diğer kritik konuların tümünü sonraki yazılarımızda ayrıntılı olarak ayrıca ele alacağız.
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        Haberler Ekonomi Emlak vergisi ilk taksit için son tarih belli oldu! Kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür? Emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek?
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