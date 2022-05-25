Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Mayıs faiz artışı olur mu? Dolar, altın düşer mi, yükselir mi?

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?



Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıktı.



2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.

PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.

FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ GELİR Mİ?

Gördüğümüz kadarıyla yarınki toplantıdan faiz artırım kararı ya da faiz azaltım kararından ziyade bekle gör politikasının yeniden faizlerde bir değişime gidilmeyeceğini göstermektedir. Yaz aylarıyla birlikte nispi de olsa enflasyonda gevşeme beklentisi bu ayki toplantıda da daha ziyade Merkez Bankası'nın pas geçeceği yönünde beklentileri artırmıştır.

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkerz Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamalar özellikle gelişen enflasyon ışığında Fed'in yıl sonuna doğru faiz artışlarına ara verebileceği beklentisi hem altının yönünü yukarı çevirmiş hem de dolar endeksini 101.5 seviyelerine kadar geriletmiştir.

Merkez Bankası da bir taraftan iç piyasadaki enflasyon gelişmelerini diğer taraftan küresel konjonktürdeki gelişmeleri göz önüne aldığında çok yüksek ihtimalle bu ayki toplantısında da faiz indirimi ya da artırımı yönünde karar vermeyecektir.

"PİYASALAR İÇİN SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Ancak yıl sonuna doğru Fed'in faiz artışlarına ara verebileceği beklentisi, diğer taraftan 3. çeyrek itibarıyla ECB'nin de faiz artıracağı beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli unsur olmuştur. Bu beklentinin gerçekleşme olasılığı arttıkça altının yönü de yukarı olacaktır. Çok muhtemeldir ki bu beklenti gerçekleşirse yıl sonuna doğru 2 bin 100 dolar seviyelerini geçen altın piyasalar için sürpriz olmayacaktır.

Ancak küresel piyasalarda dolar endeksi gerilerken iç piyasada dolar kurunun artmasıyla birlikte kısmi de olsa altının ons fiyatının yönünü yukarı çevirip 1860 dolar seviyelerine kadar yükselmesiyle birlikte gram altın 966 lira seviyesini aşmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki kurdaki ani çekilmeler de gram bazlı altın fiyatının ani düşüşler yaşaması da olabilecek bir unsurdur."

Şu anda Merkez Bankası'nın önden bir yönlendirme henüz yapmadığını belirten Ekonomist Taner Özarslan ise milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Artan döviz kurları risk primi (CDS) yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası bankaları yüzde 14 politika faiziyle fonlamaya devam ediyor.

Merkez Bankası genel olarak faiz hareketlerinden önce sözlü bir yönlendirmede bulunuyor. Şu anda henüz bu tür bir açıklama olmadığı için yarınki toplantıda da bir faiz kararı değişikliği beklenmiyor. Her ne kadar faiz artırımının ekonomik olarak gerekli olduğu beklentimiz değişmese de.