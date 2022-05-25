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    • Ekonomi
    • 25.05.2022 15:26
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    • 25.05.2022 15:26
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    Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi! Ödünç para ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir?

    Nakit para gereksinimleri her geride bıraktığımız gün biraz daha artarken bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş vatandaşı seçenek borç bulma yöntemleri aramaya yöneltiyor. Bu anlamda devlet ödünç para ikraz yardımı sistemini aktif etti. Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına sebep olan bir etkendir.

    takvim.com.tr
    Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi!

    2022 senesi itibari ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ödünç para sistemini başlattı. Bu sistemde müracaat şartlarını gerçekleştiren her vatandaş ikraz adı verdiği yardımdan yararlanabilecek. Hayat pahalılığı nedeniyle her geride bıraktığımız gün nakit ara ihtiyacına duyulan arz artmaktadır. Bankaların verdikleri kredi faiz oranları nedeniyle çoğu vatandaş kredi çekme yanlısı olmamaktadır. Fakat ödünç para sistemi yardımıyla vatandaşlar basitçe nakit para elde edebilecekler.

    Ödünç Para Yardımı Geri Ödeme Müjdesi!

    Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına namacıyla olan bir etkendir. Normalde bankalar vade alternatiflerinin yükselmesi halinde faiz oranlarını arttırmaktadır.

    Fakat bakanlık bu hususta da vatandaşlara yardımcı olmaktadır. 12 ay vade opsiyonunda aylık 800 TL, 18 ay vade opsiyonunda 600 TL ve 24 ay vade opsiyonunda ise 300 TL geri ödeme yapılmaktadır.


        Ödünç Para Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Ödünç para sisteminde yaralanıp 10 TL'ye kadar nakit alabilmek isteyen vatandaşlar il olarak müracaat işlemlerini başlatmalılardır. Başvurular kişilerin ikamet ettiği ilde tespit edilen çalışma ve sosyal güvenlik il müdürlüklerinde yapılmaktadır. İlk olarak yetkililer müracaatta bulunmak isteyen vatandaşın uygunluğunu denetim etmektedir.

        Uygunluk koşulu ise talep edilen para miktarının taksit ücretinin en az 2 katı kadar gelire sahip olunmasıdır. Bu koşulun sağlanması halinde bakanlık onaylı resmi müracaat dilekçesi doldurulmalıdır. Sonrasında müracaat prosedürü tamamlanmaktadır. Başvuruların sonuç vermesi ise aşağı yukarı 15 iş günü ile 30 iş günü kadar sürmektedir.
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        Haberler Ekonomi Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi! Ödünç para ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir?
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