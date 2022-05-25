Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi! Ödünç para ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir?

2022 senesi itibari ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ödünç para sistemini başlattı. Bu sistemde müracaat şartlarını gerçekleştiren her vatandaş ikraz adı verdiği yardımdan yararlanabilecek. Hayat pahalılığı nedeniyle her geride bıraktığımız gün nakit ara ihtiyacına duyulan arz artmaktadır. Bankaların verdikleri kredi faiz oranları nedeniyle çoğu vatandaş kredi çekme yanlısı olmamaktadır. Fakat ödünç para sistemi yardımıyla vatandaşlar basitçe nakit para elde edebilecekler.
Ödünç Para Yardımı Geri Ödeme Müjdesi!
Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına namacıyla olan bir etkendir. Normalde bankalar vade alternatiflerinin yükselmesi halinde faiz oranlarını arttırmaktadır.
Fakat bakanlık bu hususta da vatandaşlara yardımcı olmaktadır. 12 ay vade opsiyonunda aylık 800 TL, 18 ay vade opsiyonunda 600 TL ve 24 ay vade opsiyonunda ise 300 TL geri ödeme yapılmaktadır.