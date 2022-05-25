Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi! Ödünç para ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir?

Ödünç Para Yardımı Geri Ödeme Müjdesi!

Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına namacıyla olan bir etkendir. Normalde bankalar vade alternatiflerinin yükselmesi halinde faiz oranlarını arttırmaktadır.