Emlak vergisi ilk taksit için son tarih belli oldu! Kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür? Emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek?

Tüm illerden yüzbinlerce vatandaşlar Mayıs ayının yaşandığı şu günlerde emlak vergisi 2022 ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Mülk sahibi kişileri yakından ilgilendiren, yılda iki kez ödenen emlak vergisi ilk taksit için son tarih belli oldu. Ödemeyi yapacak olanlar nereden ve nasıl ödeneceğine dair bilgileri merak eder oldu ve detayları öğrenmek istiyor. Peki kimler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür? Emlak vergisi ne kadar 2022?
EMLAK VERGİSİ 2022 NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emlak vergisi her yıl tek veya iki taksit halinde ödenir. İlk taksit yılbaşından başlayarak mayıs ayının sonuna kadar ödenebilir. İkinci taksit ise kasım ayının sonuna kadar ödenebilir. İki eşit ödeme yapmayı beklemeden tek taksitle de yıllık verginizi ödeyebilirsiniz. Her yıl metrekare tutarlarında değişiklik olabileceği için güncellenmiş tutarları mutlaka kontrol edilmelidir.
Emlak vergisi ödemeleri için son gün 31 Mayıs 2022
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince taşınmazlardan yıllık olan dolaysız bir vergidir. Bu vergi, 1986 yılından beri belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.
Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar. Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor.
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemezler.