Çalışan çalışmayan herkese ev kadını ve işsizlere 1.750 TL para yardımı müjdesi! Anında hesaplara geçiyor! Son gün detayı

Bu yardımların tamamı vatandaşlara PTT aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Hem de bakım yardımı, cenaze yardımı, doğum yardımı ve süt parası yardımları da yapılacak. Peki, yapılması plan edilen bu yardım ile ilgili sorgulama nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar!