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    • Ekonomi
    • 23.05.2022 11:43
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    • 23.05.2022 11:43
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    Çalışan çalışmayan herkese ev kadını ve işsizlere 1.750 TL para yardımı müjdesi! Anında hesaplara geçiyor! Son gün detayı

    İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlara sosyal yardım kurumları doğrultusundan yardım yapılacak. Konu ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı fakat yardım tutarının 1750 TL olacağı bilinmekte. Yardım direkt olarak vakıflar genel müdürlüğü doğrultusundan yapılacak. Yardımlar yalnızca para desteği ile de sınırlı kalmayacak. Aynı vakitte besin yardımının da uygulanacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    1.750 TL para yardımı müjdesi! Anında hesaplara geçiyor! Son gün detayı

    Bu yardımların tamamı vatandaşlara PTT aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Hem de bakım yardımı, cenaze yardımı, doğum yardımı ve süt parası yardımları da yapılacak. Peki, yapılması plan edilen bu yardım ile ilgili sorgulama nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar!

    E-Devlet Yardım Sorgulama

    Tüm yardım müracaatlarının tamamı e- devlet programı üzerinden yapılmaktadır. Aynı vakitte yardım müracaatlarında bulunana kişilerin müracaat neticeleri da gene bu sistem üzerinden sorgulanmaktadır. Başvuruda bulunmak amacıyla ilk olarak e-devlet programına giriş yapılması gerekmektedir. Sonrasında ise arama seksiyonuna yardım müracaat yazılması gerekmektedir. Sonrasında arama sonunda çıkan formları doldurarak basitçe müracaatta bulunabilirsiniz.

    Başvuruların sonuç vermesi aşağı yukarı olarak 2 ile 7 iş günü kadar sürmektedir. Başvuruları olumsuz neticelenen vatandaşlar aynı gün yeni bir müracaat yapma hakkına da sahiptirler. Başvuruları olumlu neticelenen kişilerin yardım ücretleri ise aynı gün PTT hesaplarına yatmaktadır. Elbette ki bu yardımı almanın da birtakım şartları var! Bin 750 TL yarım müracaatı amacıyla şartlar neler? İşte detaylar!

        1750 TL Yardım Başvuru Şartları

        1750 TL'lik yardım amacıyla vakıflar genel müdürlüğü ve sosyal güvenlik kurumu doğrultusundan tespit edilen birtakım koşullar bulunmaktadır. Yardımların alına bilinmesi amacıyla kişilerin bu koşulları sağlaması gerekmektedir. Temelde iki ana koşul bulunmaktadır. Bu koşullardan ilki sosyal güvencedir.

        Yardımdan yaralanmak isteyen vatandaşlardan sosyal emniyetinin olmaması beklenmektedir. Sosyal emniyeti olan vatandaşlara yardım yapılmamaktadır. Hem de birde yardım koşullarında yaş sınırı bulunmaktadır. 2022 sayılı yönetmeliğe göre yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin en az 65 yaşında ya da 65 yaşından büyük olması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Çalışan çalışmayan herkese ev kadını ve işsizlere 1.750 TL para yardımı müjdesi! Anında hesaplara geçiyor! Son gün detayı
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