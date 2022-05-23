Çalışan çalışmayan herkese ev kadını ve işsizlere 1.750 TL para yardımı müjdesi! Anında hesaplara geçiyor! Son gün detayı

Bu yardımların tamamı vatandaşlara PTT aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Hem de bakım yardımı, cenaze yardımı, doğum yardımı ve süt parası yardımları da yapılacak. Peki, yapılması plan edilen bu yardım ile ilgili sorgulama nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar!
E-Devlet Yardım Sorgulama
Tüm yardım müracaatlarının tamamı e- devlet programı üzerinden yapılmaktadır. Aynı vakitte yardım müracaatlarında bulunana kişilerin müracaat neticeleri da gene bu sistem üzerinden sorgulanmaktadır. Başvuruda bulunmak amacıyla ilk olarak e-devlet programına giriş yapılması gerekmektedir. Sonrasında ise arama seksiyonuna yardım müracaat yazılması gerekmektedir. Sonrasında arama sonunda çıkan formları doldurarak basitçe müracaatta bulunabilirsiniz.
Başvuruların sonuç vermesi aşağı yukarı olarak 2 ile 7 iş günü kadar sürmektedir. Başvuruları olumsuz neticelenen vatandaşlar aynı gün yeni bir müracaat yapma hakkına da sahiptirler. Başvuruları olumlu neticelenen kişilerin yardım ücretleri ise aynı gün PTT hesaplarına yatmaktadır. Elbette ki bu yardımı almanın da birtakım şartları var! Bin 750 TL yarım müracaatı amacıyla şartlar neler? İşte detaylar!