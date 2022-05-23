10 sene vadeli 750 TL taksitle! TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı!

TOKİ'den ev alma şartları nedir?

TOKİ'den ev alabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak yetiyor. Nüfus cüzdanı ile eş güdümlü Ziraat Bankası ya da Halk Bankasına giderek müracaatta bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında alacağınız evin fiyatına göre tespit edilen miktarlarda peşinat istenmektedir. Siz de geliriniz az olmasına karşın bundan sonra ev sahibi olma fırsatını yakalamış oldunuz. Hemen müracaatta bulunarak bu fırsatı elinizden kaçırmayın!