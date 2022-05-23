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    • Ekonomi
    • 23.05.2022 13:45
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    • 23.05.2022 13:58
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    10 sene vadeli 750 TL taksitle! TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı!

    Bu çalışmaya göre herkes uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Bu çalışma özellikle dar gelirli aileleri sevindiren bir haber oldu. Ev fiyatları çok yükselmişken minimum 150 bin lira tutarında ev bulma fikri herkes için cazip halde. Pek çok kişi ödeme kolaylığı da sunan bu avantajlardan faydalanmanın yollarını arıyor.

    takvim.com.tr
    10 sene vadeli 750 TL taksitle ev müjdesi verildi!

    Art arda gelen müjdeli haberlerin sonrasında bir yeni haber daha geldi. TOKİ dar gelirli aileleri sevindirecek güzel haberi geçen zamanlarda verdi. Kurasız ve çekilişsiz herkesi ev sahibi gerçeklştirmeyi hedefleyen TOKİ'nin bu müjdesi asgari ücretle geçinenler amacıyla umut verici bir haber olarak nitelendirildi. Konuyla ilgi detaylar haberin devamında yer alıyor!

    10 sene vadeli 750 TL taksitle! TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı!

    Toki tespit ettiği birtakım illerden ev fiyatlarının ucuzladığını söyledi. Toki makul fiyata isteyen herkese ev vereceğini müjdeledikten sonra insanların gözü belirti edilen illere çevrildi. . Buna göre listelerdeki illerden ev satışına giren vatandaşlar ayda yalnızca 750 TL taksitle ev alabilecekler. Bunun amacıyla tercih edilen kentte ikamet etme zorunluluğu var. Başka bir koşul aranmadığı amacıyla başvurmak daha kolay.

    TOKİ'nin ev satışı müjdesinden sonra pek çok vatandaşın gözü listede tespit edilen illere çevrildi. Bu illerden bazıları şunlardır; Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Konya, Ankara, Adana, Çorum, Sivas, Osmaniye, Denizli, Kahramanmaraş ve Sivas. Bu şehirlerde değişik ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri ile başvuru etmeleri gerekmektedir. Evlere ismini yazdıran vatandaşlardan ön ödeme talep edilmektedir. Her eve göre değişen peşinatlar %10'dan başlamaktadır.

        TOKİ'den ev alma şartları nedir?

        TOKİ'den ev alabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak yetiyor. Nüfus cüzdanı ile eş güdümlü Ziraat Bankası ya da Halk Bankasına giderek müracaatta bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında alacağınız evin fiyatına göre tespit edilen miktarlarda peşinat istenmektedir. Siz de geliriniz az olmasına karşın bundan sonra ev sahibi olma fırsatını yakalamış oldunuz. Hemen müracaatta bulunarak bu fırsatı elinizden kaçırmayın!

        Bakan açıklamıştı

        2023'e kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etme amacı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul projeleri amacıyla karar verildi. İstanbul'da yaşama geçirilecek yeni projelerin tarihleri belli oldu.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, TOKİ İstanbul projelerinde harekete geçti. TOKİ İstanbul projesinin detayları açıklandı.

        TOKİ'den İstanbul'a yeni proje

        TOKİ'nin Ataşehir projesi İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'nda inşa edilecek.

        TOKİ İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Şerifali Çiftliği GÖB Alanı 2 Etap 718 Konut ve 70 adet Dükkan işi ihalesi 18 Temmuz tarihinde yapılacak.

        TOKİ İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Şerifali Çiftliği GÖB Alanı 3. Etap 211 Konut ve 23 adet Dükkan işi ihalesi ise 20 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.
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        Haberler Ekonomi 10 sene vadeli 750 TL taksitle! TOKİ'den o şehirlerde kurasız dar, alt gelir ve asgari ücretli çalışana konut satışı!
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