Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.05.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 10:51
    ABONE OL

    Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç? TÜİK TEFE TÜFE güncel enflasyon verileri!

    "Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Mayıs ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç? İşte merak edilen soruların yanıtı!

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Haziran ayına az bir süre kala Mayıs enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç? İşte merak edilen soruların yanıtı!

    Mayıs ayının sonuna yaklaşırken, enflasyon beklentisi ve tahmini oluşmaya başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde ödemeleri etkileyen Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından açıklanacak.

    2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

    NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

    TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

        2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

        MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ

        Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor. Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' henüz yayımlanmadı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

        Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; ise aylık bazda Mayıs enflasyon tahmini yüzde 2,86 oldu. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandığında bu rakamlar revize edilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Necip Fazıl’ın seccadesine bile haciz gönderdiler
        Haberler Ekonomi Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç? TÜİK TEFE TÜFE güncel enflasyon verileri!
            SON DAKİKA