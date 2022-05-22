Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 9 lira zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında Sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda güncel sigara fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya 9 TL zam mı geldi? JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
22 Mayıs 2022 Pazar günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 MAYIS 2022
İşte JTİ, Philip Morris, BAT grubu sigara markalarının güncel fiyatları;
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00