IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Kimlik numarası ile bugün başvurana bugün para yatıyor! Tüm ATM’lerden paranızı alın

Acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar amacıyla bir fırsat sunulduğu belirtilerek Akbank, İNG Bank ve En Para doğrultusundan bu kampanya ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Banka doğrultusundan ihtiyaç kredisi verileceği ifade edildi ve ihtiyaç kredisi çeken müşterilerine 90 gün erteleme olanağı verildiği ifade edildi. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre ihtiyaç kredisi çekeceklerin ödemelere 3 ay sonra başlayacağı ifade edildi. TC kimlik numarasıyla tüketici kredisi amacıyla müracaat yapabilir ve hemen 10.000 TL IBAN numaranıza yatırılır.
Konu ile alakalı olarak oluşturulan duyurunun devamında kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 90 gün ardından olacak şekilde geleceği belirtilerek kampanyanın azami vadesinin ödemesiz devre dahil 3 sene olup, en çok 90 gün öteleme alternatifi sunulduğu aktarıldı.
Akbank, İNG Bank ve En Para doğrultusundan oluşturulan duyurunun devamında ödemesiz devrelere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılacağı belirtilerek banka doğrultusundan tariflenen ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabileceğiniz ve ön onaylı limitler ardından yine değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından evvel düşürülebilir ya da tamamıyla iptal edilebileceği ifade edildi.