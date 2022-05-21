IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Kimlik numarası ile bugün başvurana bugün para yatıyor! Tüm ATM’lerden paranızı alın

Acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar amacıyla bir fırsat sunulduğu belirtilerek Akbank, İNG Bank ve En Para doğrultusundan bu kampanya ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Banka doğrultusundan ihtiyaç kredisi verileceği ifade edildi ve ihtiyaç kredisi çeken müşterilerine 90 gün erteleme olanağı verildiği ifade edildi. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre ihtiyaç kredisi çekeceklerin ödemelere 3 ay sonra başlayacağı ifade edildi. TC kimlik numarasıyla tüketici kredisi amacıyla müracaat yapabilir ve hemen 10.000 TL IBAN numaranıza yatırılır.