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    Turkcell'den yüksek kalitede ses hizmeti: Volte hizmeti devreye girdi

    Turkcell, yurt dışında yüksek kalitede görüşme yapma olanağı tanıyan uluslararası ses (VoLTE roaming) deneyimini, ABD’li mobil operatör AT&T iş birliğiyle sağlamaya başladı.

    Volte hizmeti devreye girdi

    Turkcell, yurt dışında yüksek kalitede görüşme yapma olanağı tanıyan uluslararası ses (VoLTE roaming) deneyimini, ABD'li mobil operatör AT&T iş birliğiyle sağlamaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Turkcell, VoLTE hizmetini yurt dışında kullanıma açan Türkiye'nin ilk operatörü oldu.

    Turkcell müşterilerinin artık 4.5G şebekesi üzerinden yüksek kalitede ses hizmeti alabileceklerini belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Uluslararası alanda yeni bir servis olarak yaygınlaşan VoLTE roaming servisini, dünyada uygulamaya geçiren öncü operatörler arasında yer almaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Turkcell müşterilerinin ABD'de VoLTE roaming hizmetinden yararlanması için ekstra bir aktivasyon gerekmiyor.

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    Haberler Ekonomi Turkcell'den yüksek kalitede ses hizmeti: Volte hizmeti devreye girdi
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