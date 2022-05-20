Tekstil sektörüne yeni yönetim (Ekonomi haberleri)

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı seçimi önceki gün yapılan Sektör Kurulu toplantısında gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci, oy çokluğu ile Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı seçildi. Kileci, "Hedeflerimiz ülkemize ve ihracatçımızın emeğine değer katmak" dedi. Toplantıda, TİM Başkanı olması nedeniyle Sektör Kurulu Başkanlığı yerine Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı'na önerilen İsmail Gülle, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Bu sonuçla TİM Başkanı İsmail Gülle adaylığın ilk etabını geçmiş oldu.

MAKİNE-EKİPMANA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

Kırsal kesimin kalkınması, küçük işletmelerin desteklenmesi, sosyal imkânlara ulaşamayanlara fırsat yaratılması amacıyla destekleme programlarına yıllık 5 milyar lira aktarılacak. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 41 tarım makinesi, ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Son 6 yılda tamamlanan 15 bin 605 proje ile yatırımcılara 4 milyon lira, 261 bin makine-ekipman desteği için de 993.1 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyar liralık hibe sağlandı. Hazal ATEŞ

13 ÜLKE DERİ FUARI İÇİN GELİYOR

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur Fuarı, 31 Mayıs'ta Antalya'da kapılarını açacak. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "İhracatta pazar çeşitliliğine odaklandık. 13 ülkeden 950 yabancı alıcıyı dört gün boyunca ülkemizde ağırlayacağız. Fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

81 İLDE UCUZ KONUT

Çevre Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacaklarını söyledi. Kurum, "Vatandaşımıza uygun şartlarda 81 ilde yapacağımız konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi. Projede yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit taksit gibi seçenekler var.

KADINLARA HİBE FIRSATI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki üçüncü hibe programının başvuru süreci başladı. Üçüncü Kız Kardeşim Hibe Programı'nda hem hibe verilecek kadın sayısı hem de hibe tutarı geçtiğimiz yıla oranla 2 kat artırıldı. Kız Kardeşim Hibe Programı 2022 ile 60 girişimci kadına 50 biner lira olmak üzere toplamda 3 milyon liralık destek sağlanacak. Girişimci kadınlar 15 Haziran'a kadar internet üzerinden programa başvuruda bulunabilecek. İmalat, yeme ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe faaliyette bulunan girişimci kadınlar hibe programına başvurabilecek.

TASARIMLAR YARIŞACAK

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğinde bu yıl 12'ncisini düzenleyeceği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class için başvurular başladı. Sürdürülebilir kaynak kullanımları düşünülerek planlanan yarışmanın teması 'eko-bilinç' olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek. Ön eleme sonucu belirlenen yarışmacılara pek çok dalda eğitim verilecek. Her bir aşama sonunda dereceye girmeye hak kazanan ilk 3 finaliste, 6 aylık online İngilizce eğitimi, tasarım tescil ve yurt dışı tasarım bursuna başvurma imkanları sunulurken, yarışma birincisi ise 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı &