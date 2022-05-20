20 Mayıs Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi! Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 20 Mayıs Cuma! Evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Şu ana kadar birçok ilde maaşların yatırıldığı öğrenildi. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 20 Mayıs evde bakım maaşı hakkında merak edilen bilgiler!
MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı, 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.