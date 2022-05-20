20 Mayıs BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirimli akaryakıt fiyatları!

Dün Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentisi brent petrolün 114,15 dolara kadar yükselmesine sebep olmuştu. Öte yandan, AB, Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi. Ancak ABD ve AB ülkelerinin Venezuela'da petrol aramak için anlaştıkları haberleri sonrasında petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrol fiyatı bugün yüzde 4'e yakın gerileyerek 105 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Sosyal medyada yayılan haberlere göre, akaryakıt fiyatlarına gelişmeler takip edilerek indirim yapılacağı kaydedildi. Yapılacak indirimin 1 liranın üzerinde olabileceği iddia edildi.

Ancak resmi bir açıklama yapılmadı...