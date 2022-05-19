SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK yardımları açıklandı

Devletin gereksinim sahipleri ya da başka kategoriler altında yer alan vatandaşları amacıyla geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka nakdi hizmetler, kişilerin isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda davette tespit edilen devlet kurumları, oluşturulan yardımların ya da başka ödemelerin unutulmuş olma ihtimalini ve bu amaçla de hesapların denetim edilmesi gerekliliğini duyurdular.