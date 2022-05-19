SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK yardımları açıklandı

Devletin gereksinim sahipleri ya da başka kategoriler altında yer alan vatandaşları amacıyla geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka nakdi hizmetler, kişilerin isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda davette tespit edilen devlet kurumları, oluşturulan yardımların ya da başka ödemelerin unutulmuş olma ihtimalini ve bu amaçla de hesapların denetim edilmesi gerekliliğini duyurdular.
SGK'dan Vatandaşlara Çağrı!
Geliştirdiği projeler ve detaylı kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan SGK, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına tesir edecek hizmetler sunmaya devam ediyor.
Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrıte tespit edilen SGK, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeleri yönünde uyardı! Yapılan açıklamalara göre SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, kişilerin haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve alakalı yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği kaydedildi.