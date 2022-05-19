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    • Ekonomi
    • 19.05.2022 12:56
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    • 19.05.2022 12:56
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    SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK yardımları açıklandı

    Türkiye Cumhuriyeti birtakım kurumları aracılığı ile vatandaşlara nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu kapsamda yurttaşların isimlerine yatırılan yardımlar, birtakım sebeplerden dolayı göz ardı edilebilmektedir. Aralarında SGK’nın olduğu kurumlar, mümkün bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına karşın haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını denetim etmeleri amacıyla davette bulundular.

    takvim.com.tr
    SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsin

    Devletin gereksinim sahipleri ya da başka kategoriler altında yer alan vatandaşları amacıyla geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka nakdi hizmetler, kişilerin isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda davette tespit edilen devlet kurumları, oluşturulan yardımların ya da başka ödemelerin unutulmuş olma ihtimalini ve bu amaçla de hesapların denetim edilmesi gerekliliğini duyurdular.

    SGK'dan Vatandaşlara Çağrı!

    Geliştirdiği projeler ve detaylı kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan SGK, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına tesir edecek hizmetler sunmaya devam ediyor.

    Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrıte tespit edilen SGK, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeleri yönünde uyardı! Yapılan açıklamalara göre SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, kişilerin haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve alakalı yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği kaydedildi.

        İşte Devlet Yardımları


        Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı sayılabilecek gruplarda yer alan vatandaşlara, birtakım başlıklar altında nakdi yardımlarda bulunmaktadır.

        Devletin, kişilerin isimlerine yatırdığı birtakım sosyal yardım modelleri şu şekilde belirlenmiştir:

        · Süt parası veriliyor

        · Cenaze yardımı veriliyor

        · Bakıcı parası veriliyor

        · İş görmezlik parası veriliyor

        · Doğum yardımı veriliyor

        · Çeyiz parası veriliyor

        · Toplu prim ödemesi veriliyor

        SGK Yardımları Nasıl Geri Alınır?

        Yeni dönemde ya da daha önceki dönemlerde SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilmiş rastgele bir yardım kategorisine dahil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bu meraklarını nasıl giderebilecekleri konusu ile ilgili incelemeler yapmaya başladılar.

            SGK, bu kapsamda sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını açıkladı. SGK ve vatandaşa nakdi yardım ulaştıran başka resmi kurumlardan gelen açıklamalara göre hesabında devletten gelen bir paranın bulunup bulunmadığını merak eden vatandaşların, ilk olarak T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-devlet sistemine girmeleri gerektiği bilgi kapasitesi kaydedildi.

            Sisteme giriş yapan vatandaşlar, açılan ekranda tespit edilen "ara" kısmına "SGK kişi ödemeleri" yazarak, açılan sayfada tespit edilen linkler aracılığı ile adlarına yatmış olan bir yardımın bulunup bulunmadığını denetim edebilirler.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Ekonomi SGK az önce açıkladı: Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK yardımları açıklandı
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