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    Memur-Sen ek gösterge formülünü açıkladı! Maaşlara 1.450 TL ek gösterge zammı! Emekli maaşı, ikramiyesi ne kadar artacak?

    Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ek gösterge düzenlemesinde. Memur-Sen Başkan Yardımcısı Tonbul, ‘Ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla emekli aylığı brüt ortalama bin 450 lira yükselir” dedi.

    Hazal Ateş
    Maaşlara 1.450 TL ek gösterge zammı

    Kamuda dengeleri değiştirecek, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak kilit nokta 'yansıtma oranı' olacak.



    Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla emekli aylığında brüt ortalama bin 450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi.



    'ÖĞRETMENLERİN ÇIKTI'
    Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere yılbaşı itibariyle 3600 ek göstergenin verildiğini anımsatan Tonbul, şöyle konuştu: "Polisler, hemşireler, din görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Ek gösterge 'derece, kadro ve sınıf' olmak üzere 3 ayak üzerine oturuyor. Din görevlisi, sağlıkçılardan 4 yıllık yüksekokulu mezunu olan 3000 ek gösterge alıyor. Hemşirelikte de bu var. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Emeklileri okutamazsınız. Bugün 2200 ek gösterge 3000 arasında fark çok büyük değildi. Bunlardan biri 2200, biri 3600 olursa büyük fark oluşur. Bugün hiç gösterge almayan yardımcı hizmetler var. Düşük göstergeliler, hiç göstergesi olmayanlar emeklilerin yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunların emekli aylıklarının düzeltilmesi için ek gösterge verilmeli. Düşük göstergelilerin yansıtma oranını bir nebze artırmak gerekiyor."



        ÇALIŞMA MASADA
        Yansıtma oranının ek göstergede püf noktası olduğunu vurgulayan Tonbul, şunları söyledi: "Sorunun çözümü için 2000-3000 ek gösterge, 3000-3600 ek gösterge arasında yansıtma oranı koyulması gerekiyor. Gruplar arasında fahiş ücret artışı olmasın. Bu çalışmamızı Bakanlık'a sunduk. Mevcutta 2200 ile 3600'e kadar ek göstergelerin yüzde 85'i emekli maaşına yansıtılıyor. 3600 ek göstergeyi aldığında emekli aylığındaki artış brüt bin 450 lirayı bulur."

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi Memur-Sen ek gösterge formülünü açıkladı! Maaşlara 1.450 TL ek gösterge zammı! Emekli maaşı, ikramiyesi ne kadar artacak?
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