Memur-Sen ek gösterge formülünü açıkladı! Maaşlara 1.450 TL ek gösterge zammı! Emekli maaşı, ikramiyesi ne kadar artacak?





'ÖĞRETMENLERİN ÇIKTI'

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere yılbaşı itibariyle 3600 ek göstergenin verildiğini anımsatan Tonbul, şöyle konuştu: "Polisler, hemşireler, din görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Ek gösterge 'derece, kadro ve sınıf' olmak üzere 3 ayak üzerine oturuyor. Din görevlisi, sağlıkçılardan 4 yıllık yüksekokulu mezunu olan 3000 ek gösterge alıyor. Hemşirelikte de bu var. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Emeklileri okutamazsınız. Bugün 2200 ek gösterge 3000 arasında fark çok büyük değildi. Bunlardan biri 2200, biri 3600 olursa büyük fark oluşur. Bugün hiç gösterge almayan yardımcı hizmetler var. Düşük göstergeliler, hiç göstergesi olmayanlar emeklilerin yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunların emekli aylıklarının düzeltilmesi için ek gösterge verilmeli. Düşük göstergelilerin yansıtma oranını bir nebze artırmak gerekiyor."