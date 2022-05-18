Kamu bankalarından günlük nakit hizmeti: ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 5.000 TL verilecek!

Vatandaşların nakde olan gereksinimlerini çözüme kavuşturabilmek adına girdikleri çözüm arayışı sürecine, kamu bankaları dahil oldu. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni devresinin taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması hedefi ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını açıkladı.
Vakıfbank Taksitli Nakit Avans
Son olarak 68'inci kuruluş sene dönümü amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketci kredisi hizmeti ile gündeme gelen Vakıfbank, giderek çoğalan nakit gereksinimlerine karşı yeni bir hizmet daha geliştirdiğini açıkladı. Bankanın, sadece sahip olunan müşterileri amacıyla geçerli olan yeni taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan taksitli nakit avans hizmetinin üst sınırı, müşterinin sahip bulunduğu kartın limitine göre belirlendi. Fakat kartın çekim limiti ne olur ise olsun günlük nakit desteği, 4 bin TL ile sınırlandırıldı. Banka Business kart ve Tarım Kart kullanıcılar amacıyla söz hususu limiti 5.000 TL olarak bildirdi. Hem de alakalı hizmetin azami vade adedi 12 ay, aylık ortalama faiz seviyesi ise yüzde 1,91 olarak belirlendi.