Açıklama yapıldı! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL'ye kadar kredi müjdesi verildi!

Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!
180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL'ye kadar kredi müjdesi verildi!
Yeni gelen duyurulara göre Kadın girişimcilere yönelik yeni bir paket hazırlanmıştır. Bu paket dahilinde 275 bin TL'ye varan kredi çekme olanağı tanınmıştır. Yüksek miktarlarda kredi çekme imkânına sahip şahıslara ödeme basitliği da sağlanmaktadır. Buna göre kredileri 180 gün ödemesiz verilmektedir. Faiz oranları da çok düşük miktarda seçilmiştir.
Böylece girişimci şahıslara ekonomik alanda düzelmek amacıyla bir hak tanınmıştır. Bu kampanyanın en büyük hedefi bilhassa yeni iş kuracak vatandaşlara cesaretlendirmek ve teşvik etmektir. Böylece ekonominin canlanması ümit ediliyor.