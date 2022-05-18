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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 16:54
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    • 18.05.2022 16:57
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    18 - 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? BP, Shell, PO...

    Güncel zamlı akaryakıt fiyatları araç sürücüleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol ve dövizde yaşanan değişimler sonrası akaryakıt fiyatlarında değişkenlik yaşanıyor. Sosyal medyada ileri sürülen habere göre, benzine bu gece yarısından itibaren (19 Mayıs 2022 Perşembe günü) geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam geleceği iddia edildi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki, 18 - 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? İşte son dakika akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    18 - 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika?

    Benzine yeni bir zam geleceği gündemde yer aldı. Araç sahipleri, benzine zam geldi mi? Sorusunun yanıtını merak edip araştırıyor. İddialara göre bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 3 kuruş zam gelecek. Peki, 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? İşte merak edilenler!

    BENZİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

    Benzine bu gece yarısından itibaren (19 Mayıs 2022 Perşembe günü) geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam gelecek. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

    Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

    Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 112,06 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

        Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 112,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

        Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı. Şehir yönetimi dün 16 ilçede, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışında yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

        Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

        Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.

        Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde, özellikle Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle hala uzlaşma sağlayamaması ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanmıştı.

        Brent petrolde teknik olarak 113,22 ile 114,31 dolar aralığının direnç, 111,47 ile 110,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi 18 - 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? BP, Shell, PO...
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