18 - 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? BP, Shell, PO...

Benzine yeni bir zam geleceği gündemde yer aldı. Araç sahipleri, benzine zam geldi mi? Sorusunun yanıtını merak edip araştırıyor. İddialara göre bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 3 kuruş zam gelecek. Peki, 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? İşte merak edilenler!
BENZİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR
Benzine bu gece yarısından itibaren (19 Mayıs 2022 Perşembe günü) geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam gelecek. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.