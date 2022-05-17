Sun Tekstil ne zaman işlem görecek? Sun Tekstil halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Borsa kodu...

Sun tekstik ne zaman işlem görecek? Sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 11 13 Mayıs tarihleri arasında halka arz işlemleri tamamlanan Sun Tekstil'in borsada ne zaman işlem göreceği ve halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilenler!