Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Ödemeler netleşti! Onaylar verildi bu kadar yatacak!

SGK harekete geçti ve emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri yeni kampanyaları açıkladı. SGK doğrultusundan oluşturulan bildirime göre Türkiye'nin en köklü bankaları vasıtasıyla emeklilere makul faiz oranlı ve basit ödeme yöntemleri olan yeni kredi kampanyaları sağlanacak. Bu sayede emekli vatandaşlar, alım güçlerini bir nebze de olsa yükseltebilecekler. İşte, emekliler amacıyla başlatılan yeni kredi kampanyasının merak edilen bütün detayları.