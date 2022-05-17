Emeklilerin beklediğine değecek haber duyuruldu! Ödemeler netleşti! Onaylar verildi bu kadar yatacak!

SGK harekete geçti ve emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri yeni kampanyaları açıkladı. SGK doğrultusundan oluşturulan bildirime göre Türkiye'nin en köklü bankaları vasıtasıyla emeklilere makul faiz oranlı ve basit ödeme yöntemleri olan yeni kredi kampanyaları sağlanacak. Bu sayede emekli vatandaşlar, alım güçlerini bir nebze de olsa yükseltebilecekler. İşte, emekliler amacıyla başlatılan yeni kredi kampanyasının merak edilen bütün detayları.
SGK, son aylarda alım kuvveti düşen emekli vatandaşları rahata kavuşturabilmek amacıyla çoğu bankayla protokol anlaşmaları imzaladığını duyurmuştu. Ortaya çıkan bu gelişmenin sonrasında hangi bankaların vatandaşlara kredi olanağı sağlayacağı da meydana çıktı.
SGK resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda emeklilere kredi olanağı sağlayacak bankaların Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bulunduğu açıklandı. Bu kamu bankaları, vatandaşlar amacıyla nakit gereksinimlerini karşılayabilecekleri 5.000 liralık kredi desteği sunacak. Hem de bu krediler, emekliler amacıyla makul geri ödeme ve faiz oranlarıyla sunulacak.