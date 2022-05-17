Başvuran tüm emeklilere geri ödemesiz 1.000 TL ödeniyor! Paralar 3 iş günü içinde hesaba yatıyor!

2022 Mayıs ayında müracaat yapan her bireye 1.000 TL geçim desteği sağlanacak. Başvurular ilk günden itibaren başladı. Başvuru sağlayabilmek amacıyla Kuveyt Türk doğrultusundan maaşınızı çekmeniz gerekmektedir. Kuveyt Türk Bankası'ndan emekliye 1000 TL geçim desteği.
Emeklilere Destekte Başka Neler Var?
Eğer emekli maaşınızı 3 senedir Kuveyt Türk Bankasından çektiyseniz, banka doğrultusundan 1000 TL destek sağlanacak. 1500 TL'ye kadar alınan emekli maaşlarına 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 875 TL ve 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara da 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleşecek.
Eğer emekli maaşınızı diğer bankadan alıyorsanız hesabınızı Kuveyt Türk Bankasına taşımanız gerekmektedir. Emekli maaşınızı Kuveyt Türk'e taşındıktan sonra da en az 1 kere çektikten sonra banka şubelerine başvuru ederek 3 iş günü içerİsinde 1.000 TL geçim desteği ödemesi alabileceksiniz. Bu ödemeyi sadece bir kez alabileceksiniz. Kuveyt Türk bankasına başvurmanız yeterli olacak.
Emeklilerin Hayat Koşullarında İyileşme
Yapılan incelemelere göre emekliler hayat şartları en düşük olan ve en çok ekonomik sorun çeken gruplardan biri. Bu yüzden maaşın yanısıra kimi vakit desteğe de gereksinimiz olabilir. Bu yüzden bankalar, devlet emeklilere ek gelir kaynağı sağlama fırsatı sunuyor. Bu sayede ek gelir sağlayabilirsiniz.
Bu 1.000 TL'lik sosyal desteği alabilmek dilerseniz internet sitelerinden, mobil uygulamalardan ya da şubelere giderek bu desteği sağlayabilirsiniz. Emekli maaşınızı diğer bankadan alıyorsanız da bankanızı Kuveyt Türk'e taşıyabilirsiniz.
Emekliler bu şekilde rahata eriyor. Sık sık bu şekilde imkanlar sunabilir bankalar. Sizler de bu imkanlara sahip olmak dilerseniz sık sık güncel olarak yayımlanan makaleleri takip etmelisiniz. Bu sayede güncel olarak sağlanan takviyeleri kaçırmazsınız. Böylece emeklilerin nakit gereksiniminin karşılanması hedefleniyor!