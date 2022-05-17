Başvuran herkese 2 dakika içerisinde 1.000 TL ve 10.000 TL veriliyor! ATM'den banka kartınızla çekiyorsunuz

Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan ve aniden çok müracaat kanalı aracılığı ile erişime açık olan süratli kredi hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Banka, alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak duyurdu. Faiz oranının kredi tahsis ücreti ödenip ödenmeyeceğine göre farklılık gösterdiğini belirten banka, kredi tahsis ücretinin ödenmesi halinde yüzde 1,71, ödenmemesi halinde ise yüzde 1,76 oranında faiz uygulanacağını duyurdu. Söz hususu hizmetin alt sınırı bin TL, üst sınırı ise 10 bin TL olarak belirlendi.