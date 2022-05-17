Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da oturan vatandaşların 1150 TL'lik kira tutarları, devlet tarafından ödenecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan kira yardımı hizmetine göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün gereksinim sahiplerine hayat sürdürdükleri bölgelerin emlak fiyatlarına göre değişiklikliğe uğramaz ile eş güdümlü bin 150 TL'ye kadar destek olunacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.