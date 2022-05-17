Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da oturan vatandaşların 1150 TL'lik kira tutarları, devlet tarafından ödenecek!

Yeni dönemde piyasalarda rastgele bir dinginliğin gözlenmemesi, aksine Rusya- Ukrayna savaşının etkileri ile dalgalı hareketlerin iyiden iyiye sürat kazanması, oluşturulan zam oranlarının katlanmasına yol açtı. Bir süredir gündelik hayatın her alanına yansıyan zamlardan dolayı oturdukları evlerin kira giderlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlar, bütçelerini hafifletebilecek destek hizmetlerini incelemeye başladılar.
Bu noktada kişilerin yüzlerini güldürecek olan destek haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kurum doğrultusundan belirlenmiş olan kira yardımı müracaat şartlarının sağlanması halinde bütün gereksinim sahibi ailelere hayat sürdürdükleri şehre göre değişiklik gösteren tutarlarda kira yardımının yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Yapıyor
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahiplerine, mağdur oldukları bütün alanlarda destek olabilmek adına detaylı sosyal yardım modelleri yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde zamlanan kira fiyatları ve artış gösteren başka hizmet ürünlerinin fiyatlarından dolayı geçim derdine düşmüş olan vatandaşlara, kira yardımı uygulanacağı verisini kamuoyu ile paylaştı.