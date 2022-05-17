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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 08:47
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    • 17.05.2022 08:47
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    17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Bugün evde bakım maaşı yattı mı? E - Devlet SMS sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu hafta başından itibaren evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Peki, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında evde bakım maaşlarının 15 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

        1- Balıkesir 2- Osmaniye 3- Çanakkale
        4- Ordu 5- Tokat 6- Bolu
        7- İzmir 8- Bursa 9- Kocaeli
        10- İstanbul 11- Manisa 12- Bursa
        13- Diyarbakır 14- Konya 15- Ankara
        16- Adana 17- Bilecik 18- Karabük
        19- Samsun 20- Aksaray 21- Kayseri
        22- Antalya 23- Batman 24- Sakarya
        25- Kırıkkale 26- Şanlıurfa 27- Afyonkarahisar
        28- Uşak 29- Gaziantep 30- Kars
        31- Erzurum 32- Niğde 33- Kırşehir
        34- Mersin

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
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        Haberler Ekonomi 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Bugün evde bakım maaşı yattı mı? E - Devlet SMS sorgulama ekranı!
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