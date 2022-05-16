Ve netleşti! Maaşlarına ek ödeme almak isteyenlere ödenecek! Bu şartları sağlayanlara fazla maaş müjdesi!

Garanti BBVA Nakit Promosyonu

Garanti BBVA emekli maaşını 3 yıllığına getirmeyi taahhüt eden emekli müşterisi amacıyla 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Hem de emekli tanıdığını getirenlere özel her bir dostu amacıyla 250 TL ek nakit mükafatından yararlanma fırsatı da sağlamaktadır. 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşlarını taşımayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kampanya kapsamında rastgele bir geri ödeme ya da ek koşul da aranmamaktadır.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Şubelere dahi gitmek mecburiyetinde kalmadan dijital kanallar üstünden ya da cep telefonu ile maaş taşıma talimatı verenlere özel, 2.200 TL'ye varan nakit promosyon üstünlüğü QNB Finansbank doğrultusundan sunuluyor. Hem de emekliye özel bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıkları ile yurt içi bütün ATM'lerden ayda 2 defa bedava para çekme hakkı ve EFT ve TL havale işlemlerinin bedava olarak yapılması da sağlanacak.