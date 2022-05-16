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    • Ekonomi
    • 16.05.2022 12:20
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    • 16.05.2022 12:20
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    Ve netleşti! Maaşlarına ek ödeme almak isteyenlere ödenecek! Bu şartları sağlayanlara fazla maaş müjdesi!

    Yapı Kredi,Garanti, QNB Finansbank ve Akbank doğrultusundan oluşturulan promosyon açıklaması, milyonlarca emekliyi sevinçten havalara uçurdu. İşte, bankalardan gelen emekli promosyon haberlerine dair merak edilen bütün detaylar. Hiçbir ek şart ve geri ödeme koşulu olmadan en yüksek emekli promosyonunu alabilmek isteyenler 2.750 TL’ye kadar yüksek oranlardan yararlanabiliyor. Hem de çoğu bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek.

    takvim.com.tr
    Maaşlarına ek ödeme almak isteyenlere ödenecek! Bu şartları sağlayanlara fazla maaş müjdesi!

    Türkiye'nin en köklü bankaları, şimdilerde emekliler amacıyla promosyon hediyeleri sağlamaya hazırlanıyor. Bu sayede emekliler, bağlı bulundukları bankalar üzerinden maaşlarına ek olarak çoktan ücret alabilecekler. İşte, emeklilere promosyon olanağı sağlayacak o bankalara dair merak edilen bütün detaylar.

    Yapı Kredi Emekli Promosyonu

    Yapı Kredi Bankası 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşını getiren bütün SGK emeklisine 2.750 TL'ye varan nakit promosyon mükafatı vermeye hazırlanıyor. Başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayanların yararlanabileceği promosyon ödemesi kapsamında, aylık net emekli gelirine göre değişik oranlarda ödemeler gerçekleştirilmektedir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanarak iki yeni fatura ödeme talimatı verenler ise 100 TL ek ödeme fırsatından da yararlanabilecek. Aylık geliri 1.499 TL ve altında olanlara 1.650 TL oranında oluşturulan ödemeler, 2.500 TL ve üstünde emekli maaşı alanlar amacıyla 2.500 TL nakit promosyon olarak belirlenmiştir.

    Garanti BBVA Nakit Promosyonu

    Garanti BBVA emekli maaşını 3 yıllığına getirmeyi taahhüt eden emekli müşterisi amacıyla 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Hem de emekli tanıdığını getirenlere özel her bir dostu amacıyla 250 TL ek nakit mükafatından yararlanma fırsatı da sağlamaktadır. 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşlarını taşımayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kampanya kapsamında rastgele bir geri ödeme ya da ek koşul da aranmamaktadır.

    QNB Finansbank Emekli Promosyonu

    Şubelere dahi gitmek mecburiyetinde kalmadan dijital kanallar üstünden ya da cep telefonu ile maaş taşıma talimatı verenlere özel, 2.200 TL'ye varan nakit promosyon üstünlüğü QNB Finansbank doğrultusundan sunuluyor. Hem de emekliye özel bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıkları ile yurt içi bütün ATM'lerden ayda 2 defa bedava para çekme hakkı ve EFT ve TL havale işlemlerinin bedava olarak yapılması da sağlanacak.

        Akbank Emekli Promosyonu

        Akbank 2.500 TL'ye varan SGK Emekli Maaş Ödemeleri yardımıyla emeklinin yüzünü 2022 senesinde da güldürmeyi başarıyor. 28 Şubat tarihine kadar taşıma işlemlerini tamamlayanlara özel 2.500 TL nakit promosyon ve çoğu avantajlı bankacılık hizmeti sunulacak.

        Fibabanka Emekli Promosyonu

        Emekli vatandaşlar amacıyla promosyon ödemesi gerçekletireceğini aktaran son kurum Fibabanka oldu. Fibabanka, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu promosyon açıklamasında 2750 liraya kadar emekli maaşı alan vatandaşlar amacıyla aylığa ek olarak 500 lira ve 750 lira arasında ödeme yapılacağını duyurdu. Bu haber, vatan çapında sevinçle karşılanırken şuandan Fibabanka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşması bekleniyor.
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