Terra luna coin yorumları! Luna coin tekrar yükselir mi, neden düşüş yaşadı? Luna coin kaç Dolar, TL geleceği nasıl?

Aslında olay, Luna coine yapılan saldırıyla başladı. Asılsız satın alımlar ve yayılan korku sonucu, Terra'dan çıkmaya başlanıldı. Bunun sonucu sabit coinde düşüş gerçekleşti. Sabit coini bir dolarda tutmak isteyen yönetim, 750 milyon dolar değerinde Bitcoin bozdurdu. Korkunun küresele yayılması sonucu büyük yatırımcılar Luna'dan çekiliyor ve 120 dolar olan Luna bir anda bir doların altına düşüyor.