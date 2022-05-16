Terra luna coin yorumları! Luna coin tekrar yükselir mi, neden düşüş yaşadı? Luna coin kaç Dolar, TL geleceği nasıl sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Terra luna coin düşerek adeta çakılması ekonomi gündeminde büyük etki yarattı ve yaşanan bu depremin ardından kripto para piyasasına yatırım yapan kişiler detayları merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...
TERRA LUNA COİN TEKRAR YÜKSELİR Mİ?
Yaşanan çöküşte UST'yi 1 dolara sabitlemek şu an için uygulanan çözümler arasında yer alıyor. Dip seviyede milyonlarca Luna alınacak. Bunun ne kadar devam edeceğini tahmin etmek zor. Uzun süre Luna'nın eski seviyelere gelemeyeceği uzman yorumları arasında bulunuyor.
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TERRA LUNA COİN KAÇ DOLAR, TL?
Dip seviyeyi gören Terra Luna coin fiyatı şu anda 1 dolar seviyesinde ilerliyor. 0,60 dolara gerileyen coinde küçük çaplı bir toparlanma yaşandığı söylenebilir.
Tüm para birimlerinde kripto para yatırımcısını üzen Terra Luna TL fiyatı 18,54 liradan işlem görüyor.
ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda dalgalanma yaşandı. Bir hafta önceye kadar 100 dolar üzerinde işlem gören Luna coin, bugün 1 dolar altına düştü. Sabit coinlerin düşüşünü engellemek için yapılan satışlar da arz talep dengesini bozdu ve birçok kripto parada düşüş yaşandı.