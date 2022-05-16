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    • Ekonomi
    • 16.05.2022 15:23
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    • 16.05.2022 15:23
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    TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

    Enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Haziran ayına az bir zaman kala Mayıs ayı enflasyon oranı merak edilmeye başlandı. Bu nedenle Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı nedir? TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde enflasyon oranları merakla beklenmeye başlandı. Ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Peki, TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte son bilgiler...

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

    Mayıs ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Haziran ayının ilk haftası TÜİK tarafından enflasyon oranının açıklanması bekleniyor...

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon oranın hemen ardından Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak...

    NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

    TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022

        YILLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

        Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu.

        Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

        AYLIK TÜFE'YE GÖRE 10 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

        Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20, AYLIK %5,58 ARTTI

        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?
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