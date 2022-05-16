Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde enflasyon oranları merakla beklenmeye başlandı. Ayın enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Peki, TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte son bilgiler...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon oranın hemen ardından Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak...
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022