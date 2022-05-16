SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? 40 TL zam iddiaları doğru mu?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler!