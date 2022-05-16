SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? 40 TL zam iddiaları doğru mu?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? 2022 Sigaraya 9 lira zam mı gelecek? En ucuz sigara kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
SİGARAYA YENİ ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında anında son dakika gelişmesi olarak aktarılacaktır.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...
İşte yeni fiyat listesi;
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL