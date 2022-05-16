Aylık maaşa göre kaç TL konut kredisi çekilir? Maaşa göre konut kredisi hesaplama! Asgari ücrete ve emekli aylığına göre kredi limiti nasıl hesaplanır?

Asgari ücrete göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Maaşa göre ne kadar konut kredisi alabilirim? soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar kredi ile ev sahibi olmak istediğinde her bankadan farklı rakam duyabiliyor. Konut kredisi limiti hesaplama işlemlerinde kullanılan formül bankadan bankaya değişebiliyor. Yinede genel olarak bankalardan çekilen kredinin en fazla aylık ödeme taksit tutarı maaşının yüzde 50 seviyesi civarındadır. İşte detaylar...
MAAŞA GÖRE KREDİ HESAPLAMA!
Konut kredisi için araştırma yapan vatandaşlar, maaş tutarlarına göre ne kadar kredi çekebileceklerini araştırıyorlar. Her ne kadarda faiz oranlarına göre bu limit değişiklik gösterse de genel olarak hesaplamalar şöyle;
Örneğin aylık 1.000 lira maaş olan ile 5.000 lira maaş alan arasında ciddi farklar bulunuyor. Kişinin aylık maaşı bin TL ise ödeyeceği kredi tutarı en fazla aylık 500 TL olabilir.
Bu rakamın aşılmasına kredi geri ödemesinde sıkıntıya düşüleceği endişesi ile izin verilmez. Bazı bankalarda bu oran yüzde 60 civarına kadar çıkabilmektedir.
EMEKLİLERİN KREDİ KULLANIM DETAYLARI
Emekli vatandaşların kredi kullanmalarına dair önemli bazı detaylar bulunuyor.
Bu detayların başında kredi çekecek emekli vatandaşın maaş tutarı geliyor. Emekli vatandaşın maaşı ne kadar yüksek ise kullanabileceği kredi tutarı o kadar yüksek oluyor. Emekli vatandaşların kredi kullanımlarında bir diğer etken faktör ise yaş. Bazı bankalar kredi çekecek vatandaşların belirli bir yaş sınırının altında olmasını talep edebiliyorlar.