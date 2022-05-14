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    • Ekonomi
    • 14.05.2022 19:53
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    • 14.05.2022 19:53
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    Yayla halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Yayla Agro Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

    Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar Yayla halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan ve başvurusu onaylanan Yayla Agro Gıda hakkında bilgiler yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yayla Agro Gıda'nın yüzde 15 hissesinin halka arzının hangi tarihlerde talep toplayacağı merak edildi. Peki Yayla Agro Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?

    takvim.com.tr
    Yayla halka arz ne zaman?

    Yayla halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Yayla Agro Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvurusu onaylanan firmaları yakından takip eden yatırımcılar Yayla halka arzı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    22 Nisan tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz için talep toplama tarihleri 11 12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

    Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan şirketler birliği tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL'den 472 milyon 600 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş'ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12.50 TL olarak belirlendi.

        Yayla Agro Gıda'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkam Hasan Gümüş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefliyoruz. Halka arz, önümüzdeki döneme yönelik global marka olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek" ifadelerine yer verdi.

        11-12-13 Mayıs talep toplama

        12.50₺ Fiyat

        Oransal Dağıtım

        71.000.000 Lot

        887.500.000₺ Arz Büyüklüğü

        YAYLA AGRO GIDA HAKKINDA

        Temel gıda ve bakliyat sektörünün öncü şirketlerinden Yayla Agro Gıda; global vizyonu, modern tesisleri, teknoloji altyapısı, kalite ve Ar-Ge'ye verdiği önemle 1996'da başlayan global üretici ve marka yolculuğunu istikrarlı büyümeyle sürdürmektedir.

        Ankara ve Mersin'de toplam 85.456 metrekarelik alan üzerine kurulu tesislere ve yıllık 957.600 ton – 34.560.000 hazır paket üretim kapasitesine sahip Yayla Agro Gıda; Fortune, Capital, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kurumların en büyükler sıralamalarında yer almakta, üretim kapasitesi ve pazar payında Türkiye'de lider konumda bulunmakta ve markette satılan her iki bakliyat ürününden biri Yayla Agro tarafından üretilmektedir.

        BRC, Halal, Kosher, IFS, ISO gibi sertifikalarına sahip ürünlerini 81 ilde 65 bayi ve 60 binden fazla perakende noktasında sunan Yayla Agro Gıda, 100'den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisine sahiptir.
        Geniş ürün yelpazesi yurtiçinde; A'la Çiftçi, İri DANEM ve Yunus markalarıyla raflarda yerini almaktadır. Yurt dışında ise Legurme markası ile ürünlerini sunmaktadır Legurme, Ticaret Bakanlığı TURQUALITY destek programınca desteklenen global marka adayımızdır.

        Yayla Agro, 2019'da European Business Awards'ın tarım ve gıda dalında Avrupa'nın en iyi markaları arasında yer almış ve Türkiye Ulusal Şampiyonu olarak seçilmiştir.

        Sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip Yayla Agro Gıda, Türkiye'de bir ilk olan Yemek Hazır serisiyle pratik ve güvenle tüketebilecek ürünler sunuyor. Katkısız, koruyucusuz, ev yapımı tadında yemeklerin yer aldığı serinin tüm malzemeleri özenle seçilmekte soğuk zincire ihtiyaç duymayan BPA'sız ambalajları, içerisindeki yemeklerin besin değerini ve lezzetini 36 aya kadar korumaktadır. NielsenIQ BASES Çığır Açan İnovasyonlar 2021'de gıda kategorisinde ödül alan "Yemek Hazır" serisi için hazırlanan iletişim stratejisi, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli yarışması Effie 2021'in "Gıda" kategorisinde Gümüş Effie ödülünü kazanmıştır.
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