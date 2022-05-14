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    Yasa Meclis’e taşınıyor: Sağlıkçıya ek ödeme düzenlenecek, ek gösterge gelecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına iyileştirmeler sağlayacak düzenlemenin çok yakında Meclis’e geleceğini söyledi. Ayrıca ek ödeme düzenlenecek, ek gösterge gelecek.

    Sağlıkçının geliri artacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun Meclis'ten geçtiğini belirterek, "Ara vermeden sıra ekonomide. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" dedi. Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

    "Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek, herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart müjdeleri ile başlayan süreç, Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak."

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    Haberler Ekonomi Yasa Meclis’e taşınıyor: Sağlıkçıya ek ödeme düzenlenecek, ek gösterge gelecek
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