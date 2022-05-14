Ve netleşti! Bakan açıkladı! Yarın hesaplarınızı kontrol edin! 2 bin 354 TL para yatıyor

Engelli Evde Bakım Aylığı Alma Şartları

Engelli evde bakım maaşı almanın şartları şu şekilde sıralanabilir:

Aile gelirinin belirti edilen sınırların içinde olması

Hastanın bakıma muhtaç halde olması

Hastanın sağlık kurulu raporuna sahip olması

Evde bakım maaşının verilmesi esnasında vatandaşın ne kadar ömrünün kaldığı ya da hastalığının ne bulunduğu gibi konularda bilgi verilmez. Bu konularda verilebilecek her türlü bilgi değersizdir. Kişinin hastalığı ne olursa olsun, şayet şartlara uymuyorsa, verdiği haktan yararlanamaz.