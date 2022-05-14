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    • Ekonomi
    • 14.05.2022 12:12
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    • 14.05.2022 12:12
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    Ve netleşti! Bakan açıkladı! Yarın hesaplarınızı kontrol edin! 2 bin 354 TL para yatıyor

    Peş peşe son dakika açıklamaları yapıldı. Yarın hesaplarınızı kontrol edin! 2 bin 354 TL para yatıyor. Bakan Yanık: Evde bakım yardımını yarın hesaplara yatırmaya başlıyoruz. AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı. Engelli bakım parası tarifi temel olarak geniş kapsamda evde bakım aylığı olarak da bilinmektedir. Bu destek, özel bakım gerektiren kimselere ev içerisinde bakım yapan vatandaşlar amacıyla devlet doğrultusundan her ay derli toplu olarak ödenmekte olan bir maaş türü olmaktadır.

    Yarın hesaplarınızı kontrol edin! 2 bin 354 TL para yatıyor

    Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Yanık, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.

    Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak.

    Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

    Engelli Bakım Parası Nedir?

    Engelli bakım parası tarifi temel olarak geniş kapsamda evde bakım aylığı olarak da bilinmektedir. Bu destek, özel bakım gerektiren kimselere ev içerisinde bakım yapan vatandaşlar amacıyla devlet doğrultusundan her ay derli toplu olarak ödenmekte olan bir maaş türü olmaktadır.

        Engelli Evde Bakım Aylığı Alma Şartları

        Engelli evde bakım maaşı almanın şartları şu şekilde sıralanabilir:

        Aile gelirinin belirti edilen sınırların içinde olması

        Hastanın bakıma muhtaç halde olması

        Hastanın sağlık kurulu raporuna sahip olması

        Evde bakım maaşının verilmesi esnasında vatandaşın ne kadar ömrünün kaldığı ya da hastalığının ne bulunduğu gibi konularda bilgi verilmez. Bu konularda verilebilecek her türlü bilgi değersizdir. Kişinin hastalığı ne olursa olsun, şayet şartlara uymuyorsa, verdiği haktan yararlanamaz.

        Evde Bakım Aylığı Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

        Evde bakım maaşı alabilmek amacıyla müracaat alanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait bütün il ve ilçe temsilcilikleridir. Gerekli belgeler ve evraklar, kaymakamlıkta bağlı olunan il ve ilçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilir.

        Başvuru işlemi, bakıma muhtaç birey bölgeye gidemeyeceğinden, bakım veren şahıslar doğrultusundan yapılabilir. Fakat bakıma muhtaç bireyin kimlik belgesi ve lüzumlu evrakları ile eş güdümlü müracaat işlemleri gerçekleştirilir. Bakıma muhtaç birey adına müracaat işlemi, yalnızca aile bireyleri ve mahkeme kararı varsa, karara dair tespit edilen vasi doğrultusundan yapılabilir.
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