Sabah duyurusu yapıldı! Emekliye 6.000 TL ödeme yapılacak! Başvurular açıldı!

Ek Ödeme Avantajları

Herhangi bir ek geliriniz yoksa ve acil nakit paraya ihtiyaç duyuyorsanız düşük faizli 6000 TL ödeme imkânlarından faydalanabilirsiniz. Maaş müşterisi olduğunuz banka size uygun ödeme seçenekleri olan 36 aya kadar vade süresi bulunan nakit ödemeleri sunacaktır.

Düşük faizli ve uzun süre vadeye sahip olan imkânlar sayesinde ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilme olanağı bulursunuz. Hızlı ve kolay onaylanma süreci sayesinde çok uzun süre beklemek durumunda kalmazsınız. Yaklaşık 3 dakika süren işlemler sonrasında anında paranız hesabınıza yatabilir, kolay bir şekilde elinize ulaşabilir.