Sabah duyurusu yapıldı! Emekliye 6.000 TL ödeme yapılacak! Başvurular açıldı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan emeklilere yüksek oranda ek ödeme fırsatı tanınmıştır. Acil para ihtiyacınızı nakit avanslar sayesinde düşük faizlerle karşılayabilmeniz mümkün bir durumdadır. Öyle bir avantaja sahip olmak için mobil uygulamaya giriş yaparak hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Ya da şubelere giderek başvuru yapabilirsiniz. Yaklaşık 3 dakika içerisinde başvurunuz sonuçlanarak onay alabilmeniz mümkün bir durumdadır. Nakit avansınız hesaplarınıza anında yatarak kullanım sağlayabilirsiniz.
İş Bankası da emekli maaşı müşterilerine kampanya düzenlemiş 6000 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. İş Bankası emekli kredisi bağlama altında düşük faiz oranları ile müşterilere nakit promosyon ve kredi kartı imkanı sağlamaktadır. İnternet bankacılığı aracılığıyla veya şubelere giderek başvurunuzu yaparak hesabınızda artı paraları kullanmanız mümkün.
Daha birçok banka emeklilere böyle bir fırsatı sunuyor. Müşterisi olduğunuz banka ile görüşerek bu avantajdan yararlanmak istediğinizi belirtirseniz sizin için uygun ödeme imkânlarını görebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Düşük faizli ve masrafsız olmasından dolayı ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabilirsiniz.