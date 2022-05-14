İşi olmayanlara işsizlere 5.000 ve 25.000 TL veriliyor! Kendi iş fikrini oluşturup getirene anında yatıyor

İşiniz yoksa ve nakit ihtiyacınızı karşılamayı istiyorsanız KOSGEB güzel bir fırsat sunuyor! Genellikle kendi işini kurmayı isteyenlere özel atılması plan edilen bu adım, yanında mühim kazanımları da getiriyor! İşte bu mevzuya dair detaylı haberimizin devamı!
Bu Desteğin Kapsamı Nedir?
İşi olmayan, işsiz fakat girişimcilik hayali kuran insanlar etrafımızda sık sık mevcuttur. Fikirleri ne kadar güzel olursa olsun bazı durumlarda parasal imkansızlıklar sebebiyle yaşama geçirmek nerdeyse imkansızdır. İşte tam bu noktada KOSGEB yardımınıza koşar ve kıymetli düşüncelerinize ehemmiyet sunarak yaşama geçirmeniz konusu ile ilgili destek olur.
KOSGEB vasıtasıyla destek alabilmek isteyen girişimciler ilk olarak KOSGEB'in kursuna kayıt olmak zorundadır. Normal şartlarda ücretli olan kurs destek almayan vatandaşlar bağlamında kullanılabilir. Kurs bitiminde girişimcilik sertifikası verilmektedir. Kurs adımını tamamlayıp sertifika alan katılımcılar iş düşüncelerini kuruma sunacaklar.