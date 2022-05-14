İşi olmayanlara işsizlere 5.000 ve 25.000 TL veriliyor! Kendi iş fikrini oluşturup getirene anında yatıyor

Bu Desteğin Kapsamı Nedir?

İşi olmayan, işsiz fakat girişimcilik hayali kuran insanlar etrafımızda sık sık mevcuttur. Fikirleri ne kadar güzel olursa olsun bazı durumlarda parasal imkansızlıklar sebebiyle yaşama geçirmek nerdeyse imkansızdır. İşte tam bu noktada KOSGEB yardımınıza koşar ve kıymetli düşüncelerinize ehemmiyet sunarak yaşama geçirmeniz konusu ile ilgili destek olur.