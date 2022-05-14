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    • Ekonomi
    • 14.05.2022 20:43
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    • 14.05.2022 20:43
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    📢Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta! 📣Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel indirimleri dikkat çekiyor! 📌Yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatları...

    En çok ziyaret edilen ve kampanyaları yakından takip edilen Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel fiyat listesi merak konusu oluyor. Evinizin temel ihtiyaçlarını uygun fiyata almanız mümkün, yapılan kampanyalarla tek alışveriş poşeti yetmeyecek yanınıza birden fazla almanız gerekecek. Belirli tarihler arasında stoklarla sınırlı ürünleri satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kataloğunu haberimizde derledik. Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta, yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatlarını içeriğimizden inceleyebilir, sonrasında size en yakın Tarım Kredi Kooperatifi Market şubesine gidebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    📢Havlu kağıt 26,90 TL’den satışta!

    Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel katalog vatandaşlar tarafından merakla araştırılır oldu. Temel ihtiyaçlarını bütçeye uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler marketlerin güncel kampanyalarından ve indirimlerinden haberdar olmak istiyor. 13-22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kataloğunu haberimizde derledik. Tarım Kredi Kooperatifi Market şubelerine girmeden önce inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET GÜNCEL KATALOG

    Anadolu Makarna Çeşitleri: 3.95 TL

    Çaykur Çay 500 Gr: 24,50 TL

    Çaykur Rize Çay 1000 Gr: 41,90 TL

    Ayçiçek Yağı 5 kg: 142,90 TL

    Anadolu pirinç 33,90 TL

    Hindi fileto 13,90 TL

    Anadolu buğday unu 41,90 TL

        Tunaş reçel çeşitleri 11,90 TL

        Dondurulmuş limonata 14,50 TL

        Bahçivan Peynir Çeşitleri 200 gr: 21,90 TL

        Ülker çikolata 6 TL

        Papia Tuvalet kağıdı: 26,90 TL

        Clea ıslak havlu 7,90 TL

        Beyoğlu çikolatası 4,95 TL

        Duru duş jeli çeşitleri 19,90 TL

        İzmir Tulum Peyniri 400 gr: 29.90 TL

        Satır Köfte 400 gr: 39,00 TL

        Ketçap 12,50 TL
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        Haberler Ekonomi 📢Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta! 📣Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel indirimleri dikkat çekiyor! 📌Yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatları...
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