📢Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta! 📣Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel indirimleri dikkat çekiyor! 📌Yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatları...

Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel katalog vatandaşlar tarafından merakla araştırılır oldu. Temel ihtiyaçlarını bütçeye uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler marketlerin güncel kampanyalarından ve indirimlerinden haberdar olmak istiyor. 13-22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kataloğunu haberimizde derledik. Tarım Kredi Kooperatifi Market şubelerine girmeden önce inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.