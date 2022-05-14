📢Havlu kağıt 26,90 TL'den satışta! 📣Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel indirimleri dikkat çekiyor! 📌Yağ, çay, et, peynir, makarna fiyatları...

Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel katalog vatandaşlar tarafından merakla araştırılır oldu. Temel ihtiyaçlarını bütçeye uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler marketlerin güncel kampanyalarından ve indirimlerinden haberdar olmak istiyor. 13-22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kataloğunu haberimizde derledik. Tarım Kredi Kooperatifi Market şubelerine girmeden önce inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET GÜNCEL KATALOG
Anadolu Makarna Çeşitleri: 3.95 TL
Çaykur Çay 500 Gr: 24,50 TL
Çaykur Rize Çay 1000 Gr: 41,90 TL
Ayçiçek Yağı 5 kg: 142,90 TL
Anadolu pirinç 33,90 TL
Hindi fileto 13,90 TL
Anadolu buğday unu 41,90 TL