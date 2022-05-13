TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Kırşehir'in Mucur ilçesinde konut projesi tamamlandı. 13 Mayıs'ta da konutların sahibine teslimi için CANLI yayında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda kimlerin isminin çıktığı merak ediliyor. Peki 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı? İşte TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!