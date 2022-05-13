TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Kırşehir'in Mucur ilçesinde konut projesi tamamlandı. 13 Mayıs'ta da konutların sahibine teslimi için CANLI yayında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda kimlerin isminin çıktığı merak ediliyor. Peki 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı? İşte TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
2+1, 3+1 MUCUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?
TOKİ, Kırşehir Mucu'da 2+1, 3+1 dairelerden oluşan konutları bugün kura sonucunda sahiplerine teslim etti. Kura sonuçları 253 konut Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da canlı yayında açıklandı.
TOKİ KIRŞEHİR MUCUR KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.
Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.
https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura
TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Erhan Erdoğan
Kezban Hatice Erkal
Gülsen Öztürk
Ebru Öneren
Ayşe Yalçınkaya
Ayşegül Yılmaz
Dağan Yılmaz
Mehmet Şahin
Hatice Güler
Elvan Kaya
Mücella Kavun
Bülent Ercan
Sineme Afacan
Hanım Özge Yurteri
Abdulhalim Yıldız
Servet Dişsiz
Kılıç Veli Yarar