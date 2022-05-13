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    • Ekonomi
    • 13.05.2022 13:41
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    • 13.05.2022 13:41
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    TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

    2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Kırşehir Mucur'da 253 konut 13 Mayıs tarihi itibariyle sahiplerini buldu. TOKİ tarafından Kırşehir'de başlatılan konut projesi kapsamında 253 daire sahiplerine teslim edildi. Kura canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Kırşehir'in Mucur ilçesinde konut projesi tamamlandı. 13 Mayıs'ta da konutların sahibine teslimi için CANLI yayında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda kimlerin isminin çıktığı merak ediliyor. Peki 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı? İşte TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    2+1, 3+1 MUCUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

    TOKİ, Kırşehir Mucu'da 2+1, 3+1 dairelerden oluşan konutları bugün kura sonucunda sahiplerine teslim etti. Kura sonuçları 253 konut Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da canlı yayında açıklandı.

    TOKİ KIRŞEHİR MUCUR KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

    TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

    Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

    https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

    TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Erhan Erdoğan

    Kezban Hatice Erkal

    Gülsen Öztürk

    Ebru Öneren

    Ayşe Yalçınkaya

    Ayşegül Yılmaz

    Dağan Yılmaz

    Mehmet Şahin

    Hatice Güler

    Elvan Kaya

    Mücella Kavun

    Bülent Ercan

    Sineme Afacan

    Hanım Özge Yurteri

    Abdulhalim Yıldız

    Servet Dişsiz

    Kılıç Veli Yarar

        Zehra Ersoy

        Şahı Merdan Çetin

        Alaattin Cevizli

        Gülhan Yusufoğlu

        Arda Ünver

        Recep Köksal

        Özkan Dişli

        ElifTosun

        Zehra Şeli

        Medine Doğan

        Durumuş Can

        Betül Şahin

        Doğukan Duran

        Sevim Yılmaz

        Yusuf Safa Yaldırım

        Ali Taşkun

        Musa Yıldırım

        Turan Türkmen

        Rabia Soylu
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        Haberler Ekonomi TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?
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