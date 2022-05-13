TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin TerraUSD işlemden kaldırıldı mı? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl kurtarılır?

TERRA UST DELİST Mİ OLDU, İŞLEMDEN KALDIRILDI MI?

SON DAKİKA! Bitcoin (BTC) ve kripto paralarda büyük deprem meydana geldi. Bitcoin, 24 bin 500 dolar seviyesine kadar çekildi ve yüzde 64 değer kaybetti.

Fed ve ECB tarafından gelen açıklamalarla baskı gören Bitcoin ve kripto para piyasasında Terra Luna Coin şoku ile 'Güvenilirlik' hikayesi resmen ortadan kalktı.

Bunların yanı sıra LUNA Coin dünyada birçok borsada listeden kaldırıldı.

BINANCE'DAN 'DELIST' GELDİ

Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.

LUNA/BUSD işlemleri ise hala devam ediyor.