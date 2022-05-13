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    • Ekonomi
    • 13.05.2022 09:59
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    • 13.05.2022 10:03
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    TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin TerraUSD işlemden kaldırıldı mı? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl kurtarılır?

    Kripto para piyasasında TerraUSD (UST) ve LUNA depremi yaşanıyor. Terra ekosisteminin sabit coini TerraUSD, 0,35 dolara kadar geriledi. Kripto paralardaki sert düşüş yatırımcılarını şoke etti. Bitcoin'e yatırım yapan bir çok kişinin parasının buhar olmasına neden oldu. Peki TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin Terra USD işlemden kaldırıldı mı? Binance Terra USD işlemleri devam ediyor mu? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl çekilir, kurtarılır? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...

    TERRA UST DELİST Mİ OLDU?

    Kripto para piyasalarında sabit coin TerraUSD (UST) sarsıntısı yaşanıyor. 0,35 dolara kadar gerileyen TerraUSD'de yaşanan düşüş sabit coinlere yönelik endişeleri arttırdı. Değeri 1 dolarda sabit durması gereken UST önce 0.70 doların altına, ardından da 0.35 dolar düştü. Sabit coin Terra USD (UST) çalkantısı ile eriyen Bitcoin'e bir darbe de ABD enflasyon verisi sonucu geldi. Amerika'da açıklanan Nisan enflasyon verisi ile umutlar tamamen ortadan kalktı. Peki TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin TerraUSD işlemden kaldırıldı mı? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl kurtarılır?

    TERRA UST DELİST Mİ OLDU, İŞLEMDEN KALDIRILDI MI?

    SON DAKİKA! Bitcoin (BTC) ve kripto paralarda büyük deprem meydana geldi. Bitcoin, 24 bin 500 dolar seviyesine kadar çekildi ve yüzde 64 değer kaybetti.

    Fed ve ECB tarafından gelen açıklamalarla baskı gören Bitcoin ve kripto para piyasasında Terra Luna Coin şoku ile 'Güvenilirlik' hikayesi resmen ortadan kalktı.

    Bunların yanı sıra LUNA Coin dünyada birçok borsada listeden kaldırıldı.

    BINANCE'DAN 'DELIST' GELDİ

    Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.

    LUNA/BUSD işlemleri ise hala devam ediyor.

    ETHEREUM DA TIRMANIŞA GEÇTİ

    Piyasadaki düşüşten en az etkilenen büyük kripto paralardan olan Ethereum da toparlanmanın etkisi ile yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. Ethereum 2 bin 100 dolar civarından işlem görüyor.

    RIPPLE DA YEŞİLE DÖNDÜ

    Bir dönem değeri 2 doları aşan ve kripto piyasalarda en çok işlem gören kripto paralardan olan Ripple (XRP) de yükselişe geçti. Krizin etkisiyle 0,32 dolara kadar gerileyen XRP, yüzde 20'ye yaklaşan yükseliş oranıyla 0,44 dolara ulaştı.

        SHIBA INU DA YENİDEN YÜKSELİŞTE

        Kripto piyasalardaki düşüşten etkilenen Shiba Inu, değerine bir sıfır eklemişti. Toparlanma ile beraber yeniden yükselişe geçen Shiba Inu, yüzde 30 civarında değer kazanarak eklenen sıfırı sildi. Shiba Inu 0.000013 dolardan işlem görüyor.

        DOGE COIN DİP NOKTADAN YÜZDE 50 YAPTI

        Elon Musk'ın yıldızını parlattığı Doge Coin de toparlandı. 0.06 dolara kadar gerileyen Doge Coin'in değeri, dip noktadan yüzde 50'ye varan bir yükselişle 0.09 doları aştı.

        SOL YENİDEN 50 DOLARIN ÜZERİNDE

        Kripto para yatırımcılarının en gözde yatırım araçlarından olan SOLANA (SOL) da yeniden 50 doların üzerine yükseldi. Dün yaşanan düşüşün etkisiyle SOL'un değeri 32 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
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        Haberler Ekonomi TERRA UST DELİST Mİ OLDU? Sabit coin TerraUSD işlemden kaldırıldı mı? Delist ne demek? Delist olan coin nasıl kurtarılır?
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