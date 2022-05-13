Sun Tekstil halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu onaylanan Sun Tekstil hakkında bilgiler özellikle yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...
SUN TEKSTİL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sun Tekstil hisseleri için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
SUN TEKSTİL HİSSE FİYATI NE KADAR?
Sun Tekstil halka arz pay fiyatı 26 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan Sun Tekstil, İSO 500'de 272'nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına göre de 22'nci sırada yer alıyor.