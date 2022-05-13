Sun Tekstil halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Sun Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı...

SUN TEKSTİL HAKKINDA



1987 yılında kurulan Sun Tekstil, hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa'da bulunan modern üretim tesisleri, İzmir'in yanı sıra İngiltere'nin Londra ve Leicester ile İspanya'nın La Coruna şehirlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.