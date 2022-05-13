LUNA coin delist mi oldu, sıfırlanır mı? Binance LUNA BUSD işlemleri devam ediyor mu? Delist olan coin nasıl çekilir?

MERKEZ BANKALARI POLİTİKA DEĞİŞTİRDİ: RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere artan enflasyon baskısı nedeniyle, merkez bankalarının Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından döneceği sinyallerinin gelmesiyle beraber, riskli varlıkların lideri konumunda bulunan kripto paralar satış baskısına girdi.

Bitcoin önce 55 bin doların altına sarkarak teknik olarak ayı piyasasına girdi. Ardından 51.500, 48.000, 46.500, 43.000 dolar destekleri kırıldı. Zaman zaman toparlanma emareleri görülse de likiditenin azalacağı endişesi galip geldi ve Bitcoin'de yükselişler sınırlı kaldı.

Bitcoin'de yaşanan bu satış dalgası geçtiğimiz yıl ralli yapan alt-coinleri adeta alt-üst etse de Rusya spekülasyonu ile yeni bir hikaye dikkat çekti.

Satış dalgası 32.950 dolar düzeyinde son buldu. Bitcoin ve kripto paralar Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesiyle düşüşe ara verdi.

Rusya Ukrayna Savaşı'ndan önce zaten ayı piyasası içerisinde bulunan Bitcoin için yeni hikaye; artık Rusya'ya gelen yaptırımlar sonrası Ruble ve dolar yerine ödeme aracı olarak öne çıkabileceği beklentisi oldu.

Yükseliş spekülasyonu için bu yeni hikaye ile, 24 Ocak tarihinde 33 bin doların altına sarkarak 2022 yılının dibini gören Bitcoin, 2022 yılının zirvesi olan 48.220 dolar seviyesini test etti. Bu dönemde yeniden '100.000 dolar geliyor' söylemleri yine dikkat çekiciydi.