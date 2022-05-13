LUNA coin delist mi oldu, sıfırlanır mı? Binance LUNA BUSD işlemleri devam ediyor mu? Delist olan coin nasıl çekilir?

LUNA delist oldu mu? Soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Terra Luna, son dönemdeki performansıyla kripto para piyasasının yıldızı olmuştu. 120 dolar ile zirveyi görse de 9 dolar seviyelerine düşen LUNA için yapılan aramalar hız kazandı. Yaşanan bu olayların ardından; Binance başta olmak üzere dünyada birçok kripto para borsası LUNA ve UST işlemlerini durdurdu. Peki, LUNA coin delist mi oldu, işlemden kaldırıldı mı? Binance LUNA BUSD işlemleri devam ediyor mu? Delist olan coin nasıl çekilir?
BINANCE'DAN 'DELIST' GELDİ
Düşüşün ardından ilk olarak LUNA ile vadeli işlemleri kaldıran (Delist) Binance, daha sonra LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR işlemleri kaldırdı.
DELİST NE DEMEK?
Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır.
KRİPTO PARALARDA NELER OLDU?
Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin (BTC) 6 ay önce 10 Kasım 2021'de 69 bin doları görerek tarihi zirvesini yaptı. O dönemde kripto paralarda piyasa hacmi 3 trilyon doları aşmış, 'Bitcoin 100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak, merkeziyeti olan paralar son buluyor' söylemleri dikkat çekmişti. Ancak işler hiç de söylenildiği gibi gitmedi...