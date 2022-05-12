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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 10:27
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    • 12.05.2022 10:37
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    TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika? Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika!

    Kripto paralarda yaşanan düşüşler büyük bir merakla takip ediliyor. Aynı zamanda Tether'de de düşüşler devam ediyor. Yatırımcılar büyük bir merakla Tether Coin yükselir mi sorusunu merak ediyor. Tether Coin stabil coin olarak biliniyor ve değerinin 1 dolara karşılık gelmesi gerekiyor. Ancak sabah saatlerinde 0,89 dolara kadar düştü. Şu anda da 0,95 dolar civarında seyrediyor. Peki, TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika? Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika!

    takvim.com.tr
    TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika?

    Tether coin hakkında aramalar hız kazandı. Yatırımcılar tarafından büyük bir merakla, "TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika?" Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika? Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika!

    TETHER COİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.

    Tether'de de aynı şekilde düşüşler devam ediyor. Yatırımcılar büyük bir merakla Tether Coin yükselir mi sorusunu merak ediyor. Tether Coin stabil coin olarak biliniyor ve değerinin 1 dolara karşılık gelmesi gerekiyor. Ancak sabah saatlerinde 0,89 dolara kadar düştü. Şu anda da 0,95 dolar civarında seyrediyor.

    ANLIK GRAFİK

    Tether (USDT) Nedir?

    Tether, (USDT) kripto para birimi ERC-20 protokolüne bağlı blockchain üzerinden işlem yapmaktadır. Tether (USDT) kripto para birimi Tether Limited şirketi tarafından piyasaya 2015 yılında sürülmüştür.

    Tether (USDT), ABD dolarının sanal versiyonu olan bir stabil coindir. Değeri her zaman 1 USDT = 1 $ olarak sabit işlem görmektedir. Şirket piyasada bulunan her bir Tether (USDT) kripto para karşılığında kasasında 1 ABD doları olduğunu iddia etmektedir.

    Kullanıcılar Tether (USDT) bakiyelerini blockchain sistemi ile transfer edebilir ve ERC-20 blockchain sistemine uygun sanal cüzdanlarda muhafaza edebilirler.

        Tether Nasıl Çalışır?

        Tether ABD dolarının fiyat hareketini takip ediyor ve coin bir sabit coin olduğu için, Tether çok küçük varyasyonlar hariç olmak üzere 1 doların üzerinde ya da altında olamaz. Bu yüzden dolaşımdaki her Tether coini, aynı miktarda nakit ya da buna uygun bir finansal araçla destekli olmalıdır.

        BİTCOİN İÇİN BOMBA TAHMİN

        ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını belirtti ve tahminini açıkladı.

        ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.

        Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.

        'ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR'

        Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

        YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYE ETTİ

        Peter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu fark ettiğinde altın yükselecek" dedi.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika? Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika!
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