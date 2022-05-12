Otomobilinizi yarı fiyatına alabileceksiniz! Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? 1 -2 yaş 2. el araçlarda...

Geçtiğimiz dönemlerde ÖTV üzerinden oluşturulan planlamalar sonucunda sıfır araçlarda 50 bin TL'ye kadar indirimlerin yaşanıldığı ifade ediliyor. Sıfır araçlardaki yaşanılan bu ilerleme sonrasında gözler ikinci el otomobil piyasasına çevrilmiş durumda. Acaba ikinci el otomobillerde bu tür bir planlama yapılacak mı? Dahası ikinci el otomobil piyasasında da fiyatlarda bir iyileşme yaşanılacak mı? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
Otomotiv sektörünün temsilcileri sıfır otomobiller amacıyla oluşturulan ÖTV indiriminden memnun. Yapılan yeni planlama yardımıyla sıfır araçlarda 50 bin Türk Lirasına yakın indirimlerin de döneme girdiği belirtiliyor. Yaşanılan bu haberler sonrasında ikinci el piyasasının nasıl etkileneceği konusuysa mühim bir merak konusu! Tam da bu noktada sektör temsilcilerin bu planlamanın ikinci el araçlara da yapılmasını talep ettiği belirtiliyor!
Sıfır ve ikinci elde ÖTV indirimi müjdesi var mı? 1 -2 yaş 2. el araçlarda...
Bilindiği üzere ikinci el otomobil pazarının fiyatlarını sıfır vasıta pazarı belirliyor. Geçtiğimiz dönemde Sıfır otomobiller amacıyla yapılan ÖTV indirimi sonucunda sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye kadar indirimlerin gündeme geldiği de biliniyor. Yaşanılan bu ilerleme şimdilik kendisini ikinci el pazarında hissettirmiş değil. Bu hali dile getiren otomotiv sektörü temsilcileri sıfır otomobil amacıyla de bu tarz indirimlerin yapılmasının koşul olduğunu ifade ediliyor.