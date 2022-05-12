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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 09:19
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    • 12.05.2022 09:19
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    Kripto paralar neden düşüyor son dakika? 12 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Terra Luna, Ripple neden düştü, yükselecek mi? Son dakika yorumlar...

    Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD enflasyon oranının açıklanmasının ardından kripto varlıklarda yaşanan dalgalanma etkisini devam ettiriyor .Bitcoindeki düşüş diğer para birimlerinde de görülürken kripto para piyasalarında kayıplar giderek ciddileşiyor. Gözler uzmanların yaptığı yorum ve analizlere çevrildi. Peki, kripto paralar neden düşüyor? 12 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Terra Luna, Ripple neden düştü? Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kripto paralar neden düşüyor son dakika?

    Kripto para piyasasında yaşanan kan kaybı büyük bir deprem etkisi yarattı. Özellikle Bitcoin ve Terra Coin'de büyük düşüşler meydana geldi. Kripto yatırımcıları Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'ler ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor son dakika? 12 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Altcoin'ler ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!

    KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.

    Verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin'de Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.

    Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.

    Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.

    UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.

        BİTCOİN İÇİN BOMBA TAHMİN

        ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını belirtti ve tahminini açıkladı.

        ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.

        Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.

        'ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR'

        Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

        YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYE ETTİ

        Peter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu fark ettiğinde altın yükselecek" dedi.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Kripto paralar neden düşüyor son dakika? 12 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Terra Luna, Ripple neden düştü, yükselecek mi? Son dakika yorumlar...
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