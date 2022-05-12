GAL coin nedir? Project Galaxy Binance GAL coin nereden alınır? GAL coin kullanım alanları neler, kurucusu kimi, hangi ülkeye ait?

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GAL COİN NEDİR?
Project Galaxy, Web3 kimlik bilgisi veri ağıdır. Açık ve işbirliğine dayalı bir altyapı üzerine kuruludur. Söz konusu platform Web3 geliştiricilerinin ve projelerinin daha iyi ürünler ve topluluklar yaratmak için dijital kimlik verilerinden ve NFT'lerin gücünden yararlanmasına yardımcı olan bir platformdur. GAL ise birçok piyasada da yer verilen, Project Galaxy platformunun yerel yardımcı program belirtecidir.
GAL COİN KİMİN?
Project Galaxy (GAL) projesinin kurucu ortağı ve proje lideri olarak Harry Zhang ismi öne çıkmaktadır. Project Galaxy öncesinde Lino Network'ün kurucu ortağı ve COO'su ve Dlive.tv'nin kurucu ortağı olan Zhang, benzer alanlarda önemli birçok projede kritik görevler yürütmüştür. Lino ve DLive ile liderlik ettiği ekip tarafından aylık 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veren ürünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Projenin kurucu ortaklarından öne çıkan bir diğer isim ise Charles Wayn'dir. Projenin kurucu ortağı ve strateji lideri olarak görev yapan Wayn, DLive.tv'nin CEO'su olarak ve kurucu ortağı olarak Harry Zhang ile ortak birçok benzer hedefi gerçekleştirmiştir. Her iki isminde önemli roller üstlendiği birçok projenin ulaştığı başarı Project Galaxy (GAL) projesinin de gelecek vaat etmesini sağlamaktadır.