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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 20:09
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    • 12.05.2022 20:11
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    GAL coin nedir? Project Galaxy Binance GAL coin nereden alınır? GAL coin kullanım alanları neler, kurucusu kimi, hangi ülkeye ait?

    Kripto para piyaslarını yakından takip eden ve yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen binlerce kişi GAL coin nedir? Project Galaxy Binance GAL coin nereden alınır sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Yerli ve yabancı kripto para piyasası listelerinde yerini almayı başaran Project Galaxy (GAL) hakkında bilgiler merak konusu oldu. Almak isteyenler için GAL coin kullanım alanları neler, kurucusu kimi, hangi ülkeye ait bilgisini ve diğer tüm detaylarını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    GAL coin nedir?

    GAL coin nedir? Project Galaxy Binance GAL coin nereden alınır? GAL coin kullanım alanları neler, kurucusu kimi, hangi ülkeye ait sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. GAL coin hakkında tüm bilgiler kripto para piyasasında yatırım yapan tüm kişileri yakından ilgilendiriyor ve farklı illerden vatandaşların merak ettiği detaylar haberimizde yer alıyor.

    GAL COİN NEDİR?

    Project Galaxy, Web3 kimlik bilgisi veri ağıdır. Açık ve işbirliğine dayalı bir altyapı üzerine kuruludur. Söz konusu platform Web3 geliştiricilerinin ve projelerinin daha iyi ürünler ve topluluklar yaratmak için dijital kimlik verilerinden ve NFT'lerin gücünden yararlanmasına yardımcı olan bir platformdur. GAL ise birçok piyasada da yer verilen, Project Galaxy platformunun yerel yardımcı program belirtecidir.

    GAL COİN KİMİN?

    Project Galaxy (GAL) projesinin kurucu ortağı ve proje lideri olarak Harry Zhang ismi öne çıkmaktadır. Project Galaxy öncesinde Lino Network'ün kurucu ortağı ve COO'su ve Dlive.tv'nin kurucu ortağı olan Zhang, benzer alanlarda önemli birçok projede kritik görevler yürütmüştür. Lino ve DLive ile liderlik ettiği ekip tarafından aylık 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veren ürünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

    Projenin kurucu ortaklarından öne çıkan bir diğer isim ise Charles Wayn'dir. Projenin kurucu ortağı ve strateji lideri olarak görev yapan Wayn, DLive.tv'nin CEO'su olarak ve kurucu ortağı olarak Harry Zhang ile ortak birçok benzer hedefi gerçekleştirmiştir. Her iki isminde önemli roller üstlendiği birçok projenin ulaştığı başarı Project Galaxy (GAL) projesinin de gelecek vaat etmesini sağlamaktadır.

        GAL COİN KULLANIM ALANLARI NELER?

        GAL belirteci temelde yönetişim belirteci olarak işlev görmektedir. Fonksiyonel bir kullanım alanına sahiptir. Kullanıcı katılımını teşvik ettiği ve kendi ekosistemi içinde birincil ödeme belirteci olarak hizmet ettiği için önemli bir bileşen olarak görülmektedir. GAL belirtecinin başlıca kullanım alanları ise şöyledir:

        Project Galaxy DAO'da oylama ve yönetişim için,
        Uygulama modülü ücretinin ödenmesinde,
        Galaxy Oracle Engine ve Galaxy Credential API için ödemelerde,
        Dijital kimlik bilgilerinin düzenlenmesinde gibi görevlerde kullanılır.

        GAL COİN NEREDEN ALINIR?

        GAL listelenen platformlarını mobil/web uygulamalarına erişim sağlanır.
        Hesap oluşturma ve aktivasyon adımları tamamlanır.
        Para aktarma işlemi yapılır.
        BTC, TL, USDT, BUSD gibi çiftler ile işlem yapılır.
        Güvenilir cüzdanlarda ve borsa hesaplarına saklanır.
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        Haberler Ekonomi GAL coin nedir? Project Galaxy Binance GAL coin nereden alınır? GAL coin kullanım alanları neler, kurucusu kimi, hangi ülkeye ait?
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